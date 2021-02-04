洛阳一创新项目获中国眼谷创新创业全球挑战赛二等奖

16日，洛报融媒记者获悉，2021中国眼谷第三届创新创业全球挑战赛总决赛日前在浙江省温州市落幕，视微影像(河南)科技有限公司的“基于扫频源激光的超高速超广角眼前节光学相干断层成像设备研发”项目获得二等奖。

16日，洛报融媒记者获悉，2021中国眼谷第三届创新创业全球挑战赛总决赛日前在浙江省温州市落幕，视微影像(河南)科技有限公司的“基于扫频源激光的超高速超广角眼前节光学相干断层成像设备研发”项目获得二等奖。

中国眼谷位于浙江温州龙湾，是全国首个眼健康科创、产业综合体和科技、人才集聚地。作为2021世界青年科学家峰会的重要组成项目，2021中国眼谷第三届创新创业全球挑战赛共吸引了全球各地156个创新项目，涵盖了眼用材料、智慧医疗、眼视光装备、视觉延伸与未来科技等科创领域，大赛最终评选出一等奖一名、二等奖三名、三等奖三名。

视微影像(河南)科技有限公司位于涧西区，是一家眼科智能诊疗设备研发企业。该公司的“基于扫频源激光的超高速超广角眼前节光学相干断层成像设备研发”项目通过自主搭建的第三代超高速扫频OCT(光学相干断层成像技术)技术，可实现更完整、更高分辨率、更可靠的眼前节成像，进一步缩短扫描成像时间，相关技术达到国际先进水平。(记者 戚帅华 通讯员 化雅楠)(企业供图)