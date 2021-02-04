洛阳鑫乐机械科技股份有限公司：智能农机引领智慧农业

11月16日，在位于洛龙区白马寺镇的洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司内，工作人员正调试生产自主研发的智能全还田防缠绕免耕施肥播种机产品。

11月16日，在位于洛龙区白马寺镇的洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司内，工作人员正调试生产自主研发的智能全还田防缠绕免耕施肥播种机产品。 11月16日，在位于洛龙区白马寺镇的洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司内，工作人员正调试生产自主研发的智能全还田防缠绕免耕施肥播种机产品。 这款智能播种机采用“播种云智能管理系统”，可使农户利用手机APP操控，实现直观的智能精量控播，获取防堵预警，并根据云端信息运算结果，进一步提高播种效率。 近年来，该公司不断加大智能化农机装备的研发和生产，加快实现农机信息化、智能化，打造智慧农业新高地，助力乡村振兴。(记者 张光辉 通讯员 张俊望 张伊清 摄)