按速行驶，一路绿灯！洛阳新伊大街实施“绿波”控制调整

一条路好几个红绿灯，却能够一路绿灯通行，这样的“绿波”控制道路你体验到了吗？近日，洛阳市公安交通给警察支队对新伊大街实施了“绿波”控制调整，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。
一条路好几个红绿灯，却能够一路绿灯通行，这样的“绿波”控制道路你体验到了吗？近日，洛阳市公安交通给警察支队对新伊大街实施了“绿波”控制调整，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。
一条路好几个红绿灯，却能够一路绿灯通行，这样的“绿波”控制道路你体验到了吗？近日，洛阳市公安交通给警察支队对新伊大街实施了“绿波”控制调整，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。
市交警支队控制调度中心民警关华峰介绍：“绿波速度给人的第一印象以为是新的限速标准，其实并不是。简单来说绿波速度是指当前路口出发，已保证到达下个路口时刚好是绿灯的最佳速度。车辆按照绿波速度提示的速度匀速行驶，能使得大部分驾驶路上的每一个信号灯是绿灯，尽可能的减少停车时间。”
如果速度过快或者过慢都赶不上绿波，需要尽量按照绿波设计速度行驶，才能享受到绿波带来的便利。(记者 李卫超 通讯员 姜东 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605