按速行驶，一路绿灯！洛阳新伊大街实施“绿波”控制调整

一条路好几个红绿灯，却能够一路绿灯通行，这样的“绿波”控制道路你体验到了吗？近日，洛阳市公安交通给警察支队对新伊大街实施了“绿波”控制调整，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。

一条路好几个红绿灯，却能够一路绿灯通行，这样的“绿波”控制道路你体验到了吗？近日，洛阳市公安交通给警察支队对新伊大街实施了“绿波”控制调整，只要驾驶员按照绿波速度行驶，大部分都能一路绿灯通行。

市交警支队控制调度中心民警关华峰介绍：“绿波速度给人的第一印象以为是新的限速标准，其实并不是。简单来说绿波速度是指当前路口出发，已保证到达下个路口时刚好是绿灯的最佳速度。车辆按照绿波速度提示的速度匀速行驶，能使得大部分驾驶路上的每一个信号灯是绿灯，尽可能的减少停车时间。”

如果速度过快或者过慢都赶不上绿波，需要尽量按照绿波设计速度行驶，才能享受到绿波带来的便利。(记者 李卫超 通讯员 姜东 摄)