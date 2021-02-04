高手在民间！洛阳70岁保洁大爷用扫帚练书法走红网络

近日，洛阳70岁保洁大爷用扫帚蘸水练书法在网络走红，不少网友称“高手在民间”。16日上午，记者来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆南门广场，见到了这位保洁大爷。

近日，洛阳70岁保洁大爷用扫帚蘸水练书法在网络走红，不少网友称“高手在民间”。16日上午，记者来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆南门广场，见到了这位保洁大爷。

他叫孙强国，年轻时是一名教师，教过书法、语文、数学等。“以前教书的时候就喜欢书法，现在忙完工作了就写写。”

孙强国告诉记者，他没有接受过专业的书法学习，多年来靠自学，练就了一手好字。今年3月，他来到隋唐洛阳城应天门遗址博物馆从事保洁工作，每天工作之余，他就会拿着扫帚，蘸着路边小水坑里的水，在空地上练字。