市检察院召开党组会传达学习党的十九届六中全会精神

11月15日，市检察院召开党组会，深入传达学习党的十九届六中全会精神并开展研讨交流，研究贯彻落实意见。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话，市院领导班子成员参加会议。

11月15日，市检察院召开党组会，深入传达学习党的十九届六中全会精神并开展研讨交流，研究贯彻落实意见。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话，市院领导班子成员参加会议。

会议指出，要充分认识全会的重大意义，增强学习的政治自觉。党的十九届六中全会是在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议，全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，是一篇马克思主义的纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来，实现中华民族伟大复兴的行动指南，对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。要坚决做到“两个维护”，绝对忠诚核心，坚决维护核心，时刻紧跟核心，坚定捍卫核心，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴贡献检察力量。

会议强调，要深刻把握全会的主要内容，切实领会全会的精神实质。要系统掌握全会精神丰富内涵与核心要义，通过深入思考，把全会精神学深悟透。要深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重要意义，更加坚定、更加自觉地践行初心使命。要深刻认识“两个确立”的历史必然性和极端重要性，始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求、把讲忠诚作为第一标准。要深刻认识党的百年奋斗历史经验，把“十个坚持”同习近平总书记“七一”重要讲话提出的“九个必须”结合起来，一体学习理解、贯彻落实。要深刻认识十八大以来我们取得的伟大成就，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

会议要求，要切实强化担当意识，扎实践行初心使命。检察工作是政治性极强的业务工作，也是业务性极强的政治工作，全市两级检察院要切实增强担当意识，把初心使命真正落实到检察工作中。要提升政治能力，践行“两个维护”，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。要扎实开展“我为群众办实事”，既深入群众了解实际情况、解决突出问题，又善于总结群众创造性实践，从人民群众中汲取推动发展的智慧和力量。要找准职能定位、目标任务，努力补短板、强弱项，为建强副中心、形成增长极而不懈奋斗。

会议强调，要提高学习自觉性，尽快掀起学习宣传贯彻的热潮。要抓好支部学习，组织党员干警集体学习、交流学习体会。院领导要带头学，深入所在支部，先学一步、学深一层，以“关键少数”带动“绝大多数”。要做好学习宣传，制作宣传展板，深入解读党的十九届六中全会精神，利用电子屏、官方微信、微博等媒介，全面宣传检察干警学习的新成效、新进展，提升学习宣传效果。要注重学习成果转化，统筹推进党史学习教育、检察队伍教育整顿等工作，把学习全会精神与落实好上级部署要求、做好当前各项工作紧密结合，对照全年目标任务，狠抓落实，争创一流，确保交出一份合格的检察答卷。（通讯员/刘晗）