涧西、西工受影响区域供热正在恢复 有居民家暖气片已升温

15日供热首日，涧西区、西工区部分区域供热出现问题，洛阳热力有限公司发文解释导致问题的原因，并对恢复正常供热的时间节点进行明确。

15日供热首日，涧西区、西工区部分区域供热出现问题，洛阳热力有限公司发文解释导致问题的原因，并对恢复正常供热的时间节点进行明确。

但是，16日上午，仍有不少市民拨打“问暖热线”66778866反映，家中暖气片摸上去依然冰凉，受影响区域仍主要集中在西工区和涧西区。

上午8点44分，市民王女士拨打“问暖热线”称，她家在西工区九都路上的单晶硅厂家属院，目前小区依然没有恢复供热。10点45分，洛报融媒记者电话回访时，王女士家的暖气片已开始升温。

洛阳热力有限公司回复称，受偃师“引热入洛”管线流量不足影响，九都路、凯旋路供热主管网沿线部分用户用热受到影响。经故障排查、加快热循环，受影响区域供热已经恢复正常，该区域用户家中正在逐步升温。

受影响的还有周山大道以东、南昌路以西区域。原因是周山大道附近一处热力主管网爆管。16日上午10时，洛阳热力有限公司回复称，受影响管网已在15日中午抢修完毕，目前该区域主管网正在升温，用户已经能感觉到家中暖气片热了。

涧西区武汉路以东区域供热问题原因是，今年大唐洛热退出供热序列，该区域首次改用新安“引热入洛”热源，但因距离较远，输热管线较长，管网调节反应需要一定时间。16日上午，洛阳热力有限公司回复称，该区域主管网正在升温，但新管网升温不能过快，目前每小时升温3℃到5℃，预计16日晚上恢复正常供热。

一拖北5街坊换热站水温

16日上午10点，洛报融媒记者在该区域内的一拖北5街坊换热站看到，一次管网进水温度已达67℃，入户水温45.3℃。该小区居民宁先生说，15日白天，他家一直不热，当晚8点左右，暖气片才有温热感，目前家里温度比昨天明显高了。（记者 牛鹏远 王博东 文/图）