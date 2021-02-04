财政全供事业单位！洛阳公开招聘50名

为深入实施人才强区战略，加大急需紧缺专业人才引进力度，储备培养一批适应涧西区经济社会发展需要的优秀人才。根据第四届中国·河南招才引智创新发展大会精神，经研究，决定引进一批学历层次高、专业能力强的硕士及以上研究生到财政全供事业单位工作。

洛阳市涧西区2021年引进研究生学历人才公告

为深入实施人才强区战略，加大急需紧缺专业人才引进力度，储备培养一批适应涧西区经济社会发展需要的优秀人才。根据第四届中国·河南招才引智创新发展大会精神，经研究，决定引进一批学历层次高、专业能力强的硕士及以上研究生到财政全供事业单位工作。现将有关事宜公告如下：

一、引进计划

计划引进国内全日制普通高校硕士研究生、博士研究生及取得国家教育部留学服务中心认证的全日制硕士、博士学历学位的海外留学人员50名(不含定向生、委培生)，具体岗位计划详见《涧西区2021年引进研究生学历人才计划表》(附件1)。

二、资格和条件

(一)应具备的条件

1.具有中华人民共和国国籍；

2.具有良好的政治思想素质、文字语言表达和组织协调能力，有志于从事党政和经济社会管理工作，并服从组织安排；

3.硕士、博士研究生须取得国内全日制本科学历。硕士、博士研究生须在2021年10月31日前取得硕士、博士学历学位证书，海外留学回国人员须在2021年10月31日前取得国家教育部留学服务中心认证的国(境)外硕士、博士研究生学历学位证书；

4.硕士研究生年龄在30周岁以下(1990年10月31日及以后出生)，博士研究生年龄在35周岁以下(1985年10月31日及以后出生)；

5.身体健康，符合公务员录用体检标准；

6.已就业人员须提供现工作单位同意报考证明；

7.报考岗位所需要的其他条件。

(二)凡有下列情形之一者，不得报名

1.涧西区机关事业单位在编在岗工作人员；

2.曾受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员；

3.曾被开除党籍或公职的人员；

4.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查和监察调查的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员；

5.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的人员；

6.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。

三、引进程序

(一)报名和资格初审

1.提交报名申请。考生于2021年11月22日8:30至2021年11月26日17:00期间登录“涧西区2021年引进研究生学历人才报名系统”(http://apply.lyrcrs.com/114/login.aspx，建议使用谷歌浏览器)通过网上报名系统提交报名信息及上传照片(根据当前疫情防控工作要求，不接受现场报名、现场咨询)。报名前请仔细阅读公告及报名须知，并妥善保管注册密码，用于查询报考资格初审结果等事项。每名考生只能选择一个岗位进行报名，报名和参加面试须使用有效期内二代居民身份证，报考所用的专业名称须与毕业证书上专业名称一致。

2.查询资格初审结果。考生于2021年11月23日8:30至2021年11月27日17:00期间登录报名网站查询是否通过资格初审。通过资格初审的考生，不能再报考其他岗位。提交信息截止时间(11月26日17:00)之前，未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(11月26日17:00)之后，所有报考者不能再报考其他职位。通过报考资格初审的人员即可参加面试资格确认，不需要缴纳费用。

3.资格审查贯穿此次人才引进全过程。考生提供的有关材料必须真实有效，凡发现考生与引进岗位所要求的资格条件不符或提供虚假材料的，立即取消资格。

4.引进岗位报名人数与引进计划数的比例应不低于3:1，未达到面试人数比例要求的岗位，经涧西区引进研究生学历人才工作领导小组研究，将核减的引进计划数调剂到其他岗位，并及时向社会发布引进计划调整公告。

(二)资格确认和面试

1.面试前，通过报考资格初审的考生均要进行现场面试资格确认(具体安排另行通知)，采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效。考生自行下载并填写《涧西区2021年引进研究生学历人才面试资格确认表》(附件2)，一式2份，并提交以下材料原件及2份复印件：

(1)有效二代身份证；

(2)毕业证、学位证、学历认证报告(教育部学历证书电子注册备案表；国外高校毕业生需提供教育部出具的国外学历学位认证书)，本科及以上学历均需提供;

(3)已就业人员提供单位同意报考证明(附件3)。

通过面试资格确认的考生现场领取面试资格确认单，参加面试时必须同时携带面试资格确认单和有效二代身份证。未按规定时间进行资格确认的，视为自动放弃面试。

面试资格确认结果及面试时间、地点在涧西区人民政府网站(http://www.jxq.gov.cn)上公布。

2.面试采取结构化面试的方式进行，主要测试考生的专业素养、分析判断、计划决策、逻辑思维、组织协调、学习创新、语言表达、应变控制等能力素质。面试成绩满分100分，低于75分的考生不得进入下一环节。面试成绩并列时，依次按学历层次、政治面貌确定排名，如果学历层次、政治面貌均相同，则参加面试加试排出名次。

(三)体检和考察

1.根据面试成绩，按照报考同岗位从高分到低分的顺序以1:1.2的比例确定参加体检人员。体检标准按照现行的《公务员录用体检通用标准》执行。不按规定时间、地点参加体检的，视为自动放弃。

2.体检合格人员进入考察环节，考察采取个别谈话、实地调查、查阅档案等方式进行。

因面试、体检、考察不合格，自愿放弃或被取消资格出现的岗位空缺，可在报考同岗位的考生中，按面试成绩从高分到低分的顺序进行递补。

(四)公示

对拟引进人员名单在涧西区人民政府网站上进行公示，公示期为7个工作日。

(五)研究聘用

公示期满，对拟引进人员没有异议或反映的问题经查实不影响聘用的，由涧西区引进研究生学历人才工作领导小组报请涧西区委常委会研究，确定具体分配单位并办理相关手续。拟引进人员与有关单位签有劳动合同或就业协议的，需由本人负责与相关单位解除，如不能在办理聘用要求的时间内解除的，不予聘用。拟引进人员自接到通知起，7个工作日内报到，逾期不报到者，取消聘用资格。

四、疫情防控

在报考组织实施过程中，根据疫情防控动态要求，严格落实防疫措施。考生有义务随时关注涧西区人民政府网站，按要求提前做好各项准备工作，如实提供有关信息，服从现场管理，佩戴口罩，配合做好48小时内核酸检测、健康码、行程码查验及体温测量等。不符合疫情防控要求的，不得参加面试资格确认、面试等环节。凡违反疫情防控有关规定，隐瞒、虚报旅居史、健康状况等疫情防控重要信息的，将依法依规严肃追责。

招考组织实施过程中，将按照疫情防控有关要求，必要时对有关工作安排进行适当调整，请各位考生理解、支持和配合。

五、待遇和管理

1.引进的硕士、博士研究生均安排在涧西区财政全供事业单位工作。试用期1年，试用期工资可直接按试用期满后工资确定。试用期满，考核合格的正式聘用，考核不合格的取消聘用。

2.引进的硕士、博士研究生最低服务期为5年(含试用期)，在最低服务期内，不得申请调离涧西区。对于表现优秀的，按照干部选拔任用相关规定，优先提拔使用。

3.引进的博士研究生符合《洛阳市涧西区人才公寓使用管理办法(试行)》规定的，可按公租房收费标准申请租住涧西区人才公寓；硕士研究生可按市场价收费标准申请租住涧西区人才公寓，租金按规定市场价的50%予以优惠。

4.引进的硕士、博士研究生纳入涧西区高层次人才库进行重点跟踪服务和管理。

六、纪律与监督

本次引进人才，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格初审、面试资格确认、面试、体检、考察、报到等，均视为自动放弃考试、聘用资格。引进人才实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用纪律的，一律取消考试、聘用资格。本次引进人才工作接受新闻媒体及社会各界的广泛监督。

七、信息发布

涧西区人民政府网站(http://www.jxq.gov.cn)为本次引进人才工作的指定平台，有关引进人才的信息及相关事项通过上述平台发布，请报名人员密切关注，并保持通讯工具畅通。由于个人原因错过相关环节者，视为自动放弃。

本《公告》未尽事宜，由涧西区引进研究生学历人才工作领导小组办公室负责解释。

咨询电话：0379—65189098

咨询时间：工作日上午8:30—12:00，下午14:30—18:00。

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涧西区引进研究生学历人才工作领导小组

2021年11月15日

网站截图

(来源：涧西区政府网站)⑥