未录取考生看过来！我省50多所高职院校扩招单招

洛报融媒记者16日从洛阳市招生考试中心获悉，我省2021年高职扩招单独考试招生(以下简称“高职扩招单招”)志愿填报工作将于11月30日开始，我省共有54所高职高专院校和3所本科院校【名单附后】参加本次扩招单招，至今尚未被录取的2021级考生不要错过机会。

洛报融媒记者16日从洛阳市招生考试中心获悉，我省2021年高职扩招单独考试招生(以下简称“高职扩招单招”)志愿填报工作将于11月30日开始，我省共有54所高职高专院校和3所本科院校【名单附后】参加本次扩招单招，至今尚未被录取的2021级考生不要错过机会。

【招生对象】

据介绍，这次志愿填报工作主要针对两大类考生：

1.已通过2021年河南省普通高考(含对口招生)报名，未被普通高考(含对口招生)、高职单招等其他类型的普通高校招生考试录取的考生；

2.已通过2021年高职扩招补报名的考生。

【招生专业】

高校在本校已开设并开展招生的专业范围内自主安排高职扩招专业，经省教育厅审核通过后方可安排招生。医学、教育、公安、司法等国控专业以及医学美容技术(原医疗美容技术)、呼吸治疗技术专业不得安排招生。

招生专业按面向人群不同分为A、B、C三类：A为退役军人可报专业类；B为高素质农民(含村“两委”干部、基层农技人员、新型职业农民等)可报专业类；C为其他(含应往届高中和中职毕业生、企业在职职工、下岗失业人员、灵活就业人员、农民工等)可报专业类，考生须按照本人所属类别分类报考相应专业。

【考生查询】

考生可通过登录“河南省普通高校招生章程核定系统”(网址：http://zszcba.haedu.gov.cn/)查询了解我省高职扩招政策和高校招生章程，也可通过高校官方网站或拨打高校招生咨询电话进行咨询，切勿通过非正规渠道查询了解高职扩招信息，以防被误导、上当受骗。

【志愿填报】

高校要于2021年11月30日9:00至12月2日18:00开通本校高职扩招单招志愿填报系统，并在招生章程中明确系统网址及入口，考生通过登录意愿报考高校的志愿填报系统进行网上志愿填报，每名考生限报1所高校。

高校须在志愿填报工作完成后将考生志愿数据报省招办进行比对，对于填报超过1所高校志愿的考生，取消其考试、录取和入学资格。

【考试】

全省高职扩招单招考试时间统一安排在2021年12月10日至12月12日，各高校在本校校区内开设考场，有不同校区的高校安排在一个校区内统一考试。高校须在规定时间内按照国家教育考试和疫情防控常态化要求，分专业、分时段、多批次、小规模自主组织考试工作，全程封闭考试管理，到后即考、考后即离，减少人员聚集和流动。各高校要结合本地疫情防控实际，在当地卫生健康和疾控部门指导下，提前研究谋划，科学制定组考方案，并按属地管理原则报当地疫情防控领导机构审批，同时在招生章程中进行明确。

【录取】

高校要在招生章程中提前向社会公布录取规则，严格程序，从高分到低分依次择优录取。考生成绩及拟录取考生名单须在本校网站进行公示，公示时间不少于5个工作日。公示后的名单于12月22日前报省招办办理录取手续。此后高校将按照要求，将录取通知书及时、准确寄送考生本人。（记者 孟山）