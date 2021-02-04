洛阳电商新变化：从去南方打工到在家门口就业

“不好意思，‘双十一’直播把嗓子累哑了，咱们微信打字吧。”近日，当洛报融媒记者联系葛妍时，她挂掉了电话，发来这样一条短信。

“不好意思，‘双十一’直播把嗓子累哑了，咱们微信打字吧。”近日，当洛报融媒记者联系葛妍时，她挂掉了电话，发来这样一条短信。

刚刚过去的“双十一”，葛妍和万千电商从业者一样，度过了一年一度的“狂欢节”。抖音账号拥有30万粉丝，累计销售36万单，这样的销售业绩，在葛妍2018年刚接触直播带货时，想都不敢想。

卖什么产品，她的直播间能创下这么高的销量？也许很多人都想不到，葛妍卖的是来自全国各地的土特产，尤其是宁夏的枸杞、兰州的百合、云南的苹果等西北特产最受欢迎。

“以前做传统的电商平台，是品牌和价格的竞争。现在直播带货最大的优势就是供应链，只要我选的产品好，在洛阳做电商也一样可以畅销全国。”葛妍说。

如今，葛妍的团队已扩展到了十几个人，她们都是30岁出头的“宝妈”。用她们的话说，在家门口创业，还能兼顾带娃，也许只有电商可以满足了。

如果说葛妍是看准了西北电商产业相对落后的市场，那么小爱则是实现了从传统零售业向电商产业的成功转型。