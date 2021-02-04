网友建议乘公交实行人脸识别 洛阳市公交集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：希望乘公交可以用人脸识别代替老年卡、月票卡，这样出行会更加方便。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：希望乘公交可以用人脸识别代替老年卡、月票卡，这样出行会更加方便。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：希望乘公交可以用人脸识别代替老年卡、月票卡，这样出行会更加方便。
对此，洛阳市公交集团回复：因人脸识别涉及个人隐私，还有一些技术方面的原因，公交车载机会受行驶路况的环境所影响，不能保证时刻都处在联网状态，所以目前上线的使用体验会不佳。但是随着技术的发展，将来会逐步实现。
>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605