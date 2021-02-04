网友建议乘公交实行人脸识别 洛阳市公交集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：希望乘公交可以用人脸识别代替老年卡、月票卡，这样出行会更加方便。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：希望乘公交可以用人脸识别代替老年卡、月票卡，这样出行会更加方便。

对此，洛阳市公交集团回复：因人脸识别涉及个人隐私，还有一些技术方面的原因，公交车载机会受行驶路况的环境所影响，不能保证时刻都处在联网状态，所以目前上线的使用体验会不佳。但是随着技术的发展，将来会逐步实现。

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