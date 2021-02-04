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平安回家！走失4天的陈玉华老人已被找到
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 14:58

　　16日一早，记者得到消息，近几天令洛阳网友挂心的陈玉华老人已被找到，15日下午6点左右平安回家。

　　陈玉华老人的儿子说，11日中午，他不太舒服，就躺下眯了一会儿，他母亲由于意识不清，自己打开反锁的门出去了。

　　发现老人走失后，全家人找遍了老人可能去的地方，并报了警，也纷纷在朋友圈和微信群发布寻人启事。

　　15日下午，老人的家人接到一名环卫工人的电话，得知在老城区金谷北路和琴书路交叉口附近发现了老人，索性身体并无大碍。

老人安然入梦

　　这名好心的环卫工人随即想起，自己在微信朋友圈看到过掌上洛阳发布的找寻陈玉华老人的消息，便按照上面的电话，给其家人拨打了电话。“老人目前身体状况良好，多亏这位好心人！也感谢洛阳网友的挂念和转发，谢谢你们！”老人的儿子感激地说。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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