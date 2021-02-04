洛阳市朗诵学会挂牌成立

16日，洛报融媒记者获悉，经洛阳市文联批准，由洛阳市作家协会主管的洛阳市朗诵学会近日挂牌成立。

16日，洛报融媒记者获悉，经洛阳市文联批准，由洛阳市作家协会主管的洛阳市朗诵学会近日挂牌成立。 16日，洛报融媒记者获悉，经洛阳市文联批准，由洛阳市作家协会主管的洛阳市朗诵学会近日挂牌成立。 因疫情原因，洛阳市朗诵学会在线上举行成立大会，来自全市的95名会员代表齐聚线上，商议洛阳朗诵工作的发展思路。 会议通过了《洛阳市朗诵学会章程》，选举王军民为会长，李晓燕、张灵芝为常务副会长，康保平、臧维群、王研、安继辉为副会长，李晓燕兼任秘书长。 在线下，洛阳市文联党组书记、主席王晓辉，洛阳市文联党组成员、副主席陈胜展，洛阳市文联副主席、市作协主席赵克红为洛阳市朗诵学会授牌。(记者 余子愚/文 通讯员 李杨/图)