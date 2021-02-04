市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央党外人士座谈会上的重要讲话精神；集体学习了党的十九届六中全会、省委省级党员领导干部会议、市委市级党员领导干部会议精神，研究市政协贯彻落实意见。与会同志围绕学习贯彻落实党的十九届六中全会精神进行了交流发言。

会议强调，全市各级政协组织、广大政协委员要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深入学习领会全会精神，把准精髓要义，抓好贯彻落实。要迅速掀起学习宣传党的十九届六中全会精神热潮，把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等结合起来，利用“委员之家”、“有事好商量”平台等载体，通过多种形式在界别群众中开展宣讲活动，营造浓厚氛围。要坚持从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧力量，进一步增强政治坚定性、职业素养、改革创新引领理念、大抓基层基础意识、担当作为精神和政协党建自觉性，努力在现代化建设新征程中践行初心使命，用推动全市政协工作高质量发展体现学习宣传全会精神的实际成效。

会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 见习记者 吕百营)