在共谋民族复兴中重振洛阳辉煌—— 一论推动党的十九届六中全会精神在洛阳落地生根

不忘初心，方得始终。在全党全国兴起学习贯彻党的十九届六中全会精神热潮之际，市委召开市级党员领导干部会议，安排部署我市学习宣传贯彻工作，强调要深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，深刻认识党百年奋斗的初心使命，深刻认识新时代党的伟大成就，深刻认识以史为鉴、开创未来的重大要求，扎扎实实做好洛阳工作，把全会精神转化为推动洛阳发展的实际成效，用洛阳现代化建设的新成就体现学习宣传贯彻的实际效果。

不忘初心，方得始终。

在全党全国兴起学习贯彻党的十九届六中全会精神热潮之际，市委召开市级党员领导干部会议，安排部署我市学习宣传贯彻工作，强调要深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，深刻认识党百年奋斗的初心使命，深刻认识新时代党的伟大成就，深刻认识以史为鉴、开创未来的重大要求，扎扎实实做好洛阳工作，把全会精神转化为推动洛阳发展的实际成效，用洛阳现代化建设的新成就体现学习宣传贯彻的实际效果。

历史，总是在特殊的节点有着特殊的意义。在党成立一百周年的重要历史时刻，在党和人民向第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头，这次全会对推动全党进一步统一思想、意志和行动，团结带领全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利具有十分重大的意义。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，系统性总结“四个历史时期”的伟大成就，开创性提出“两个确立”的决定性意义，全局性概括“十个坚持”的历史经验，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命的政治宣言，是实现中华民族伟大复兴的行动指南，必将激励全党锚定既定奋斗目标、意气风发走向未来。

百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。回望走过的路，从革命、建设、改革，到救国、兴国、强国，我们党团结带领人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题——实现中华民族伟大复兴。咬定这个伟大目标，一百年来，不管形势和任务如何变化，不管遇到什么样的惊涛骇浪，一代代共产党人前仆后继，书写了中华民族从苦难到辉煌、从沉沦到奋起的命运转折，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程！

青史如镜，鉴照峥嵘岁月；初心如炬，辉映复兴之路。

站在“两个百年”交汇点，迎着民族复兴新高潮，有一句嘱托在我们心间久久激荡：“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。”从历史深处一路走来，洛阳，作为中华民族的重要发祥地，作为全国重要的老工业基地，作为中原城市群副中心城市，曾经创造了太多令人引以为傲的辉煌。今天，在推动中原更加出彩中竞相出彩，在实现民族伟大复兴中奋勇争先，洛阳更是义不容辞、责无旁贷！

历史如潮，大道如砥；使命在肩，砥砺前行。

就在不久前，市第十二次党代会以前瞻30年的战略眼光擘画未来，吹响了在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的奋进号角。从今后5年“建强副中心、形成增长极”，到2035年“基本建成现代化洛阳”，再到本世纪中叶“全面建成社会主义现代化强市”，一幅“重振辉煌”的宏伟蓝图清晰铺展。这样的目标设定，立足洛阳实际、顺应群众期待，兼顾需要与可能、统筹近期与远期，完全契合中央、省委决策部署，就是要以洛阳“强起来”助力中原“更出彩”，就是要以“重振洛阳辉煌”的更大担当为民族“谋复兴”！

最好的贯彻就是行动，就是全力以赴做好自己的事。

我们要砥砺初心使命、胸怀国之大者，把学习贯彻全会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示结合起来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟、对党的百年奋斗重大成就和历史经验的领悟；要把学习贯彻全会精神与学习贯彻省、市党代会部署要求结合起来，坚持以创新引领发展为主战略，以建强副中心、形成增长极为主目标，全力抓好产业发展、城市提升、乡村振兴等重点工作，提升创新驱动能力，持续深化改革，加强干部队伍建设，不辜负省委省政府的厚望和全市人民重振洛阳辉煌的期盼。

莫道前路多险阻，再闯关山千万重。

勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，咬定青山不放松，撸起袖子加油干，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，我们就一定能在新时代新征程上创造更加伟大的胜利和荣光！（洛平）