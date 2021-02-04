这些“热”问题正在或已经解决

昨日，热力企业服务热线迎来一个接线小高峰。家里暖气不热、小区换热站出现故障……针对市民诉求，记者跟随热力公司的工作人员，登门解决问题。

过滤网堵塞

昨日，热力企业服务热线迎来一个接线小高峰。家里暖气不热、小区换热站出现故障……针对市民诉求，记者跟随热力公司的工作人员，登门解决问题。

家里暖气片不热，原来是过滤网堵塞

“我家暖气片一半热一半不热，能来看看啥原因吗？”昨日上午，高新区怡景园小区居民吉素珍拨打洛阳高新热力有限公司服务电话64331318反映问题。没多久，热力网格员周志强便带着工具赶到她家。

“每年供热第一天，我家都会出现这个问题。”吉素珍说，她今年77岁，平时子女不在身边，家里暖气片出现问题，她第一时间想到热力公司。周志强检查吉素珍家的暖气片后认为是气阻导致暖气片一半热一半不热。他用工具给暖气片排气，但没有空气排出。

“气阻原因排除，只剩管道锁闭阀过滤网堵塞这个原因了。”周志强来到楼梯间，检查入户暖气管道发现，管道锁闭阀过滤网被杂质堵得严严实实，造成入户热水流量过小。周志强把过滤网清洗干净，过了半个小时，吉素珍家热了起来，老人连说感谢。

截至当天19时，周志强共处理了16起居民用热诉求，暖气片不热的原因五花八门，有气阻导致的，有家中阀门没有全部打开导致的……