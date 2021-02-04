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走近豫西地区“人造天河”陆浑灌区 下（城市档案）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:36
陆浑灌区施工现场（资料图片）

　　在电视剧《红旗渠》里，林州人民靠着一锤、一铲、两只手，在太行山悬崖峭壁上修成红旗渠。在51年前的洛阳，同样有这样一群人，他们用锤、钻、镐、锨、人力车等简陋工具，遇山凿洞、劈山成渠，修建陆浑灌区，用青春和汗水为沿线人民送去生命之水。

　　没有炸药就自己做，没有石头就上山采

　　翻开《陆浑水库志》，一张张黑白照片记录着陆浑灌区的往事。在一张拍摄于1970年4月的老照片中，两名小伙子腰间系着麻绳，站在半山腰的石头上，一个人扶着钻头，一个人挥着榔头，脚下便是悬崖峭壁。

　　这张照片也将王红圈的思绪拉回到1970年的陆浑灌区修建现场。“那时候没有大型机械，硬是靠人工挖出一条渠。”今年71岁的伊川县滨河街道槐树街村村民王红圈是第一批参与修建陆浑灌区的民兵。

　　“当年啥都缺，没有炸药就自己做，没有钢钎就自己打，没有水泥就自己造，没有箩筐就自己编，都是边学边干。”王红圈说。

　　王红圈当时承担着一项重任——炸山，他跟着老师傅学会用化肥、麦麸子皮等原料做土炸药，然后把炸药铺在石头上，再用土压实，最后再埋上雷管。“有些石头特别大，要先凿20米深的洞，再往洞里放炸药，光是凿洞就用了两个月。”说着他伸出手让记者看，手指上的道道疤痕就是当年炸山时留下的。

　　凿山难，采石亦难。记者来到位于嵩县田湖镇高屯村的陆浑灌区总干渠仝店沟涵洞，用石头修成的内壁上满是当年石匠们凿石留下的痕迹。

　　“那些石头都是我们上山采的，之后石匠们将石头修成规整的石块，一个石匠一天能打磨两块石块。”王红圈说，为了节约时间，他们走最险的山路，这样上山时间可以从四五个小时缩短到50分钟，采到石头后，再一块一块将其滚到山下。

　　“那时候的人都不怕苦，只要天亮着，大家都在干活，心里就一个念头，早点吃上伊河水。”王红圈说，为了早点修成干渠，他们几个月都不回家，就连春节都是在工地上过的，“我们的工地离村子近，可以住在村民家里，有的工地是工人自己搭建麦草庵子，大家睡大地铺或挖窑洞住”。

　　“1970年八九月，工地闹疟疾，很多人都病倒了，工地的药不够用。”王红圈说，“我独自骑自行车回村里取药，来回骑了10个小时，拿了药就走，家门都没进。”

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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