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市公安局西工分局洛北派出所副所长杨彦峰先进事迹在全市基层党员干部中引发强烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:23

　　遇到危险总是冲在最前面，时刻把群众的事儿放在心上，以生命践行初心，以热血书写忠诚……昨日，因公牺牲的市公安局西工分局洛北派出所副所长杨彦峰的先进事迹经本报报道后，在全市基层党员干部中引发强烈反响。大家纷纷表示，要以榜样为引领，时刻以共产党员的标准要求自己，对党忠诚、履职尽责、无私奉献、一心为民，让生命在不懈奋斗和服务群众中发光。

　　“杨彦峰同志时刻牢记使命职责，把全部精力和一腔热血投入到工作中，把美好的青春献给了公安事业。”市公安局涧西分局重庆路派出所民警赵阳阳说，作为一名基层民警，要以杨彦峰为榜样，刻苦钻研、无私奉献，不断增强为人民服务的本领，以实际行动践行“人民公安为人民”的庄严承诺。

　　西工区洛北办事处综治办主任李旭杰说，杨彦峰同志用生命诠释了一名优秀共产党员的形象。今后要学习他对党忠诚、服务人民的品格，学习他身先士卒、尽职尽责的工作态度，为群众谋福祉、办实事，用实际行动践行共产党员的初心使命。

　　“杨彦峰同志工作踏实、严谨，一身正气，时刻发挥党员先锋模范作用，是我们身边的楷模。”市公安局西工分局洛北派出所教导员张全喜说，我们要学习他对党忠诚、牢记使命，心系群众、清正廉洁，时刻把群众利益放在心上，守护一方平安稳定。

　　杨彦峰同志用忠诚坚守、无悔为民的本色，赢得了大家的敬仰。洛宁县民族宗教局党组书记、局长司海峰说，作为一名90后基层党员干部，要坚决做到对党忠诚，立足本职岗位，学习榜样精神，让生命在不懈奋斗和服务群众中发光。

　　瀍河区东关办事处新街社区书记张予新说，要从杨彦峰同志的感人事迹中汲取奋进力量，努力为社区居民提供更优质的服务，永远做群众的贴心人。

　　“杨彦峰对党忠诚的信念、爱岗敬业的品质，激励着每一名公安民警坚定前行。”市公安局机关党委专职副书记和志德表示，要坚持党建引领，把对党的忠诚铸入警魂，教育引导广大民警秉公执法、廉洁用权，切实履行好维护社会大局稳定的使命，为重振洛阳辉煌作出新的更大的贡献。（记者 申利超 通讯员 田金锋 李杰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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