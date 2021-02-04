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【河洛党史故事】“学雷锋标兵”娄建党
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:17

　　“大家好，我叫娄建党，是洛阳‘娄建党雷锋车队’的党支部书记……”在前不久的省第十一次党代会洛阳代表团审议报告现场，娄建党作为基层代表发言。

　　1994年，22岁的退役军人娄建党在洛阳开起了出租车。从业之初，娄建党就迎来一次“大考”。当时，一名到医院的乘客在下车时将近万元的救命钱落到了出租车上。娄建党在原地等了数小时，想方设法联系乘客，最终通过一个住址信息联系到了失主，将钱如数归还。

　　从2013年起，娄建党免费接送洛阳一名独居残疾人辗转多地求医，至今这段缘分仍在延续。多年来，他帮助过的人不计其数，自己垫付的车费就超过8万元，归还失主财物数十万元。

　　在长期帮助他人的过程中，娄建党渐渐感到一个人的力量是有限的。2010年，他联合身边40名爱心的哥成立了“娄建党雷锋车队”，长期免费接送老弱病残和需要帮助的人。

　　2017年6月，在市委组织部和老城区委指导下，以娄建党命名的党代表工作室在老城区西北隅街道成立。截至目前，该工作室接待党员群众900人次，办理民生实事218件，帮扶救助群众1200余人次。

　　如今，49岁的娄建党依然开着出租车奔波在洛阳的大街小巷。27年来，他始终热心公益事业，把雷锋当作自己的榜样，发挥党员先锋模范作用，获得了“洛阳市道德模范”“感动中原十大人物”“河南省优秀党务工作者”“河南省学雷锋标兵”等荣誉称号，还获颁“全国五一劳动奖章”。(记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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