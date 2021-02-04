洛阳足球人追忆足坛名帅王随生

昨日，河南嵩山龙门足球俱乐部在官方微博发布讣告：原河南建业足球俱乐部主教练王随生于11月14日晚突发疾病，经抢救无效，不幸去世，享年73岁。

王随生 (资料图片)

昨日，河南嵩山龙门足球俱乐部在官方微博发布讣告：原河南建业足球俱乐部主教练王随生于11月14日晚突发疾病，经抢救无效，不幸去世，享年73岁。

作为河南足球的一个符号，王随生一生致力于河南足球事业，曾带领以洛阳球员为班底的河南队冲上甲级联赛，实现了河南几代足球人的梦想。昨日，记者采访了多名洛阳老球员，追忆这位足坛名帅的点点滴滴。

高光时刻：带队冲入甲级联赛，河南足球梦圆

“我从14岁进入河南青少队，此后跟王指导多年，他对我来说可谓亦师亦父。”提及恩师的溘然长逝，58岁的洛阳市足球体校校长赵宏义心痛不已。

王随生1948年生于郑州市，曾代表河南队参加全国足球联赛和五项球类运动会、第三届全运会足球预赛，退役后在省体校从事教练工作。1985年，王随生开始担任河南队教练，此后实现了河南足球的三次历史性突破：1985年，河南足球队历史上首次冲入全国甲级联赛；1987年，河南队首次闯入全运会决赛；1989年，河南队夺得甲B冠军。

对于1985年冲入全国甲级联赛(当时的中国足球顶级联赛)，赵宏义至今记忆深刻。那一年10月，以赵宏义等9名洛阳球员为班底的河南队，在山东济南举行的全国足球乙级联赛决赛阶段的比赛中，一路过关斩将，提前一轮冲入甲级联赛，实现了河南球迷数十年的夙愿。

当时，决赛阶段采取交叉淘汰赛的方式决出“冲甲”名额。河南队以小组头名晋级淘汰赛，对阵实力强劲的陕西队。双方苦战了120分钟均无进球，比赛拖至残酷的点球决赛。最终，河南队以5∶4晋级甲级联赛。比赛结束后，河南队队员兴奋地簇拥在一起，把王随生高高抛起。

“王指导为人随和，人如其名，对于足球有着近乎痴迷的热爱。”赵宏义说，为了掌握国际足坛最新的战术理论，王随生购买了大量英文专业书籍，白天带领徒弟们训练，晚上熬夜苦学。作为弟子，赵宏义被恩师勤奋好学的精神感动。自从事足球人才培养工作以来，赵宏义也时刻以恩师为榜样，精益求精，开拓进取。