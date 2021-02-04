本周有两股冷空气影响我省 周末全省多地将集体入冬

今日洛阳晴天到多云，偏南局部地区有小雨或零星小雨，偏西风转偏北风3级左右，气温5℃到16℃。

日前，河南省气象服务中心通过官方微博发布消息称，虽然立冬节气已过，但截至11月14日，全省仍有超过一半的地区尚未进入气象意义上的冬天(连续5天滑动平均气温低于10℃)。

需要注意的是，本周有两股冷空气影响我省，时间分别在今天和周末，一弱一强，气温将会跌宕起伏。随着本周末一股较强冷空气的到来，全省多地将集体入冬。

具体来说，今天，受弱冷空气影响，全省最高气温较前期下降4℃左右。19日夜里到22日，受较强冷空气影响，全省自北向南偏北风4级左右转西北风5级到6级，中西部、北部阵风8级左右；22日最低气温较前期下降7℃到9℃，部分地区下降9℃到11℃。气温波动大，大家注意及时增减衣服。

来看下最近两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空短波槽和弱冷空气共同影响，我市上空云系增多，偏南部分地区有弱降水。17日至18日我市转为晴好天气。预计：今天，晴天到多云，偏南局部地区有小雨或零星小雨，偏西风转偏北风3级左右，气温5℃到16℃；明天，多云转晴天，偏南部分地区零星小雨转晴天，偏西风4级左右，气温4℃到19℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博 俞飞)