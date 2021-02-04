15日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，传达省委民族工作会议精神和省长王凯来洛调研指示要求，对进一步做好市级领导分包重大项目、民族工作等提出要求。徐衣显、杨骁等出席会议，吴中阳、杨炳旭等列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

会议对落实王凯省长来洛调研指示要求、市级领导分包重大项目、民族工作提出要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

15日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，传达省委民族工作会议精神和省长王凯来洛调研指示要求，对进一步做好市级领导分包重大项目、民族工作等提出要求。徐衣显、杨骁等出席会议，吴中阳、杨炳旭等列席会议。

会议深入学习了习近平总书记在中共中央政治局就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习时的重要讲话精神。会议指出，各级领导干部要强化数字经济思维，加强专业培训，补上知识结构短板，深刻认识和把握数字经济发展趋势和规律，增强发展数字经济本领，更好服务和推动数字经济健康发展。要做好顶层设计，学习借鉴先进地区发展经验，深入谋划洛阳数字经济发展重点，抢抓产业风口，培育头部企业，更好抢占未来发展制高点。要抓好平台建设，大力布局创新平台、应用平台和基础研究平台，加快新型基础设施建设，深化与国内外一流企业合作，加快数据公共平台、数字产业社区等建设，夯实数字经济发展基础。要加强安全监管，推动发展和监管规范两手抓、两手硬，保障好数据安全，提升数字经济治理体系和治理能力现代化水平，筑牢数字经济发展底线。

会议传达省委民族工作会议精神，对进一步做好我市民族工作提出要求。会议强调，要提升政治站位，深刻认识做好民族工作的重要意义，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，将铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、党员教育、国民教育、社会教育，推进中华民族共有精神家园建设，推动铸牢中华民族共同体意识战略部署落地生根、见到实效。要结合洛阳实际，深入开展调查研究，认真研究我市民族工作存在的问题短板，明确工作重点，创新方式方法，不断提升做好民族工作的能力水平。

会议传达了省长王凯来洛调研指示要求，研究我市贯彻落实工作。会议指出，王凯省长来洛调研并主持召开座谈会，对洛阳各项工作提出明确要求，并围绕发挥特色优势、加快产业发展等提出许多针对性意见建议，指导性、操作性很强。要用好省委省政府对洛阳的各项支持政策，认真贯彻落实王凯省长指示要求，进一步强化“项目为王”理念，组织开展好“三个一批”活动，为全省大局作出更大贡献。要加大对产业发展的深度研究，立足洛阳产业基础，适应产业发展新变化新要求，找准产业发展着力点，做好要素保障，提高服务效率，不断提升产业发展质效。要做好对接衔接，扎实做好项目谋划，积极加强向上对接，争取更多政策支持。要发挥洛阳文旅资源优势，按照“在城市风貌上有大动作、在文旅产业上有大项目、在品牌节会上有大策划”的要求，加快文旅文创产业发展，努力走在全省前列。

会议研究了市级领导分包部分重大项目工作。会议强调，要切实担起责任，把压实分管领导责任与压实分包领导责任有机结合起来，发挥领导抓项目的示范带动作用，推动项目建设提速提效。各分包领导要迅速对接开展工作，明确时间表、路线图，尽快熟悉情况，组建工作专班，落实经费保障，定期研究调度，着力解决突出问题，全力以赴加快重点项目建设，厚植洛阳发展新优势。

会议还研究了其他事项。(记者 李东慧 孙小蕊)