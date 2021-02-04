杨婷婷：返乡创业当菊农 沃土结出“致富花”

15日，偃师区高龙镇郜寨村，色泽艳丽、花瓣饱满的金丝皇菊在阳光的照射下随风摇曳，空气中都流动着沁人心脾的菊香。在数十亩金色的花海中，杨婷婷和数十名村民趁着天气晴好，正在采摘菊花。

15日，偃师区高龙镇郜寨村，色泽艳丽、花瓣饱满的金丝皇菊在阳光的照射下随风摇曳，空气中都流动着沁人心脾的菊香。在数十亩金色的花海中，杨婷婷和数十名村民趁着天气晴好，正在采摘菊花。

“我们这两天要赶紧把菊花收完，天气再冷点，菊花受损就卖不上价钱了。”花海中，杨婷婷一边精心挑选、娴熟的采摘花朵，一边不时接打电话，忙着处理菊花订单。

今年35岁的杨婷婷是郜寨村金丝皇菊种植的领头人。她大学毕业后和丈夫到郑州工作，2012年回洛阳做工程装饰。2017年一次偶然的机会，她接触到金丝皇菊后，便有了创业的打算。

2017年，杨婷婷到妹妹开的茶叶店玩，喝了妹妹给泡的一朵一杯的菊花茶后，那种“香、甜、润”的感觉，让她心中荡起了自主创业的涟漪。

“妹妹告诉我，这个菊花叫金丝皇菊，一朵要3块钱。”杨婷婷说，她在吃惊之余，便咨询妹妹种植金丝皇菊的可行性，并组织开了一次家庭会议。

“我们这地理、气候条件好，土地肥沃，菊花市场前景又好，不仅能当茶喝，还能入药。”杨婷婷笑着告诉记者，她创业的想法在家庭会议上得到了家人的一致支持。