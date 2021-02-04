供热首日，洛阳高新热力运行平稳 24小时服务不打烊

上午9点，洛报融媒记者来到洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)调度中心，调度员胡文哲正在远程监控换热站运行情况。大屏幕上，该公司45个直管小区换热站运行情况一目了然。

15日0时，洛阳正式进入“供热时间”。

上午9点，洛报融媒记者来到洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)调度中心，调度员胡文哲正在远程监控换热站运行情况。大屏幕上，该公司45个直管小区换热站运行情况一目了然。

“目前，所有直管用户小区换热站运行都比较平稳，比如繁华城小区换热站，二次网供水温度已经升到54.8℃，回水温度44.9℃。”调度员胡文哲介绍，调度中心是该公司供热系统的“中枢”和“大脑”，能够对整个供热系统的热源、管网、换热站、用户信息，以及压力、流量、温度等运行参数进行实时监测、科学调控，确保供热系统安全、平稳运行。通过智慧化平台建设，该公司所有直管小区换热站已实现无人值守和远程调控，从而解放更多人力投入到服务用户中。