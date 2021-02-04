供热首日新区热力“智慧调度” 今冬新增供热小区如期供热【视频】

“总算盼来暖气了！”15日上午，洛龙区军民路怡园小区的庞女士家新装的暖气片已热起来，“家里至少有20度了。”

今冬新增供热的怡园小区“热起来了”

“总算盼来暖气了！”15日上午，洛龙区军民路怡园小区的庞女士家新装的暖气片已热起来，“家里至少有20度了。”

记者摸了摸庞女士家客厅、卫生间的暖气片，属于温热。“之前听工作人员说过，我们这是第一年供热，系统刚刚运行，随后温度还会继续高起来。”

当天，不少居民到换热站向新区热力“供暖小管家”咨询用热注意事项。洛阳北控水务集团新区热力分公司(以下简称新区热力)工作人员说，怡园小区是一家破产企业的老旧小区，共有250多户，今年106户申请用热。经过前期对该小区的热力管道和换热站加紧施工，15日已为该小区106户居民如期供热。

新区热力有关负责人介绍，新区热力今冬新增供热面积101万平方米，总供热面积达到2024万平方米。除了怡园小区，今冬新增供热的开元壹号瑞境苑、国宝御花园、青年人才公寓、路劲御城B2和B3、煤田地质二队、为民家园、联通38号家属院等小区均已如期供热。盛世新天地二期小区目前已完成换热站建设，11月16日根据预登记用热户进行供热调试，待调试正常后将开通缴费通道，达到25%交费率将正常供暖。