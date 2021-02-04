暖心！洛阳这名护士两次趴地上，帮患者摇平病床【视频】

14日晚上，洛阳市第一人民医院消化内科病房里，由于病床出现故障，29岁的值班护士黄琼两次趴在地上，帮患者郭先生摇平病床，郭先生及其家属为她竖起了大拇指。

14日晚上，洛阳市第一人民医院消化内科病房里，由于病床出现故障，29岁的值班护士黄琼两次趴在地上，帮患者郭先生摇平病床，郭先生及其家属为她竖起了大拇指。

洛报融媒记者了解到，昨晚9时许，患者郭先生想要躺平休息，而家属发现控制床面升降的摇把失灵了，便向黄琼求助。黄琼来到病房，不由分说就趴在地上，开始检查故障原因。

由于手边没有修理摇把的工具，黄琼随即给医院电工班打电话求助。不一会儿，维修师傅带着工具来到病房。

考虑到维修师傅年龄大，修理摇把需要趴在地上勾着头，黄琼说她来修，便再次趴在了地上。

郭先生见状，心疼地说：“姑娘，别修了，今晚就先这样吧！”

黄琼坚持把床铺放平后，起身笑着说“没事儿，都是我们应该做的！”郭先生及其家属都为她竖起了大拇指。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 艾金宝 宫泽慧 文/图/视频)