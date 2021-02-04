每个面积不低于500平方米！洛阳将形成城市区“15分钟养老服务圈”

近日，洛报融媒记者通过走访西工区市府院社区养老服务中心、瀍河区君澜湾社区养老服务中心，了解社区养老服务中心的具体功能。

老人进入市府院社区养老服务中心时登记信息

近日，洛报融媒记者通过走访西工区市府院社区养老服务中心、瀍河区君澜湾社区养老服务中心，了解社区养老服务中心的具体功能。

根据疫情防控需要，目前我市多数社区养老服务中心不提供堂食，老人需要带饭回家。老人进入社区养老服务中心时，需要戴口罩、出示健康码、测量体温并登记个人信息。

记者看到，当日中午，市府院社区养老服务中心为老人提供的午餐是红烧肉炖土豆、洋葱炒蛋、炒青菜、米饭。

市府院社区养老服务中心工作人员正在为老人盛饭

“市府院社区养老服务中心面积1000多平方米，共两层楼，为4A级。”市府院社区养老服务中心负责人杨书欣说，中心现有8名员工，全部持有养老护理员证书，通过派单的方式，为辖区老人提供送餐、助洁、巡护等服务。

瀍河区君澜湾社区养老服务中心为5A级，于2020年10月开始营业，面积1000平方米，具有餐厅、助浴区、阅览室、书画室、棋牌室、日间照料区、短期托养区等功能区。