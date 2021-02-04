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千兆宽带进入新时代：洛阳移动FTTR全光Wi-Fi正式商用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.11.15 17:46

　　11月15日，洛阳移动发布千兆FTTR全光Wi-Fi组网的智慧家庭网络正式商用。即日起，我市各移动营业厅均具备FTTR业务办理能力。

　　据悉，FTTR是继FTTH光纤到户之后的第二次光改“革命”，具备千兆Wi-Fi全覆盖、无感知漫游切换、布线美观、智能管理等特点，从而能够彻底解决室内Wi-Fi网络覆盖的难题，是实现真正全光网络以及智慧家居设备大连接的关键一步。

　　“家庭装修以后真的不需要再布网线了”、“啧啧，这种隐形光纤如果不仔细看，真的难以看见”、“FTTR光宽带设备融合光纤接口、光猫、路由器为一体，以后屋里更整洁了”，在凤化街移动全业务中心，洛阳移动特邀的首批客户代表一起见证了FTTR全光Wi-Fi组网的千兆光网宽带的魅力。

　　工作人员用测速软件现场测试速率显示，在300多平FTTR全光Wi-Fi组网的空间下，下载速率1098Mbps，上传速率282Mbps，下载一个10GB大小的蓝光电影只需十几秒。超高清视频、高清直播、在线大型游戏、VR交互视频流畅不卡顿、全屋智能连接，这些理想中的网络生活，将在FTTR全光Wi-Fi组网技术上成为现实。

 

　　洛阳移动网络部副经理戚森林介绍：“与传统的千兆宽带相比， FTTR全光Wi-Fi通过光纤、光网关、光路由等进行室内WiFi广覆盖，以光纤代替网线，有效解决普通宽带Wi-Fi信号穿墙后信号削弱和速率下降问题。FTTR全光Wi-Fi网络能够识别18种干扰源，100%识别并规避干扰信道，让高价值业务避开拥堵信道，真正实现云VR、在线办公、电竞、在线教育等高价值业务随时随地零卡顿。光纤网络独立布线，组网简单，扩展方式灵活，适应新老户型，一次部署，可支撑长期演进，最高带宽可达万兆以上。”

　　据悉，目前洛阳移动具备千兆接入能力的宽带小区共6651个，千兆精品小区391个，千兆客户64471户。作为建设智慧城市的主力军，洛阳移动下步将广泛推广FTTR技术，致力打造超千兆、低时延、全覆盖的家庭全千兆光纤网络，助力千万家庭畅享智慧新生活。(沈会阳 郭帅)④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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