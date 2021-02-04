家养13年的龟是外来物种，不能放生咋处理？专家这样建议

15日，市民何先生联系记者反映，他家有三只养了13年的龟，每只龟的个头都不小，现在因搬家导致没条件继续饲养，想让记者帮忙问问能否放生。

网友反映

15日，市民何先生联系记者反映，他家有三只养了13年的龟，每只龟的个头都不小，现在因搬家导致没条件继续饲养，想让记者帮忙问问能否放生。

记者追访

何先生说，他家的三只龟是2008年在路边小摊儿上买的，原本是让小孙子养着玩的，后来孙子长大了，他和老伴就一直养着。一晃13年过去，如今，这三只龟已经从最初的半个手掌大，长到了直径20多厘米。

“之前，这三只龟一直在老家的房顶上养着，现在搬进了楼房，搁家里不仅占地方而且有味道，孩子不愿意。”何先生说，他原本打算把乌龟放生，又担心这样做会对生态环境造成破坏，所以想请记者帮忙问问行不行。

“建议何先生先确定龟的品种是不是本地种。”15日，洛阳市农业综合行政执法支队相关负责人告诉记者，如果何先生的龟是巴西龟一类的外来物种，肯定是禁止放生的，因为此举会对生物多样性和水域生态系统造成危害，建议联系野生动物收容救护机构，看看对方是否接收。如果是本地种，放生前可向渔政部门报备，工作人员会在放生范围和方式等方面予以科学、合理的指导和建议。

之后，记者将何先生的龟拍照发给洛阳师范学院生命科学学院教授、水产研究所所长陈万光。在仔细辨别之后，陈万光表示，何先生的龟应该是红耳巴西龟，属于外来物种。“如果何先生没法饲养，可以送到我们这里，水产研究所具备收容资格，放在实验室养殖，可以让学生参观，协助教学。”陈万光说。

何先生表示，他将与陈所长联系，择日将龟送往学校，感谢洛报融媒的帮助。（记者 刘嘉仪 文/图）