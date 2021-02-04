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洛阳又有8家企业入选“育鹰计划” 缓解工业企业融资难题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 17:45

　　15日，记者从洛阳市工信局获悉，河南省工信厅近日发布2021年“育鹰计划”(第三批)项目名单，洛阳市8家企业入选。该项目的顺利实施将有力缓解工业企业融资难题，为企业高质量发展注入新鲜血液。

　　此次洛阳市入选年度“育鹰计划”(第三批)名单的具体包括：洛阳正硕、洛阳储变电、金达石化、科威钨钼、金像艺术制品、铜麒镁业、伟美包装、秦汉精工等8家工业企业。

　　今年以来，随着“万人助万企”活动深入开展，破解工业企业融资难、融资贵问题显得愈发重要，洛阳市工信局高度重视“育鹰计划”，第一时间对接企业，积极了解企业经营情况和融资需求，主动宣传惠企政策，加上此次入选的8家，今年我市共有10家工业企业入选“育鹰计划”，意向合作金额共计8400万元。

　　自2019年以来，洛阳市工信局共征集工业企业173家，需求金额39.5亿元。截至目前，全市共有79家工业企业入选“育鹰计划”，意向合作金额共计9.4亿元。

　　“下一步，我们还将积极学习好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会精神，做好跟踪服务，实时掌握项目进度，持续深化开展‘万人助万企’活动，切实解决企业后顾之忧，为全市产业高质量发展提供源源不断的动力。”洛阳市工信局相关负责人表示。

　　根据规划，未来洛阳市还将与入选企业进一步开展对接，确保授信额度及时落实到位，切实解决企业融资难题，培育“育鹰计划”企业不断发展壮大。

　　自2019年起，为破解工业企业融资难、融资贵问题，提高金融服务实体经济效率，加快培育一批豫企精英企业，河南省工信厅联合相关金融机构持续组织实施“育鹰计划”，在广泛征集融资需求信息、银行初步审核把关的基础上，分类分批选拔相关项目，加速助力全省工业企业高质量运行。（记者 陈曦 通讯员 郝爽 刘飞）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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