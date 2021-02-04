洛龙区龙瑞A区将进行老旧小区改造

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我住在洛龙区龙瑞A区，最近小区在进行改造施工，有规划停车场吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我住在洛龙区龙瑞A区，最近小区在进行改造施工，有规划停车场吗？

对此，洛龙区开元办回复：经了解，这次老旧小区改造项目有地下隐蔽工程、道路、停车、充电桩、绿化、便民大厅等，路面坑洼、停车场都将一并解决，如需了解更多老旧小区改造事项可到社区一楼大厅改造办公室有改造效果图进行了解。

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