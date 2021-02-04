洛阳市区出租车最新收费标准，你知道吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前洛阳市出租车收费标准是什么？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前洛阳市出租车收费标准是什么？

对此，洛阳市发改委回复：目前我市中心城区(不含偃师区、孟津区)巡游出租汽车运价标准为：基本运价(起步价)6元，包含2公里；超出2公里以后，车公里运价1.5元/公里；夜间补助：每晚22时至次日凌晨6时，每车次加收2元；时距并计：当车速低于10公里/小时，每5分钟按车公里运价标准(1.5元/公里)叠加收费；空驶费：单程超过10公里，超出部分车公里运价加收50%。

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