洛阳市区出租车最新收费标准，你知道吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前洛阳市出租车收费标准是什么？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前洛阳市出租车收费标准是什么？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：目前洛阳市出租车收费标准是什么？
对此，洛阳市发改委回复：目前我市中心城区(不含偃师区、孟津区)巡游出租汽车运价标准为：基本运价(起步价)6元，包含2公里；超出2公里以后，车公里运价1.5元/公里；夜间补助：每晚22时至次日凌晨6时，每车次加收2元；时距并计：当车速低于10公里/小时，每5分钟按车公里运价标准(1.5元/公里)叠加收费；空驶费：单程超过10公里，超出部分车公里运价加收50%。
>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605