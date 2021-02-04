洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人口抽样调查入户登记工作今日结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 17:27

　　记者从洛阳市统计局获悉，洛阳市2021年人口变动情况抽样调查入户登记工作今日结束。明日起，人口抽样调查工作将转入质量抽查、数据核查等阶段。

　　市统计局相关负责人介绍，为真实准确把握我国人口发展变动情况，加强人口发展战略研究，国家统计局决定在2020年第七次全国人口普查的基础上，今年在全国范围内组织开展年度人口变动情况抽样调查，通过调查了解我国人口在数量、素质、结构、分布及居住信息等方面的变化情况，为科学制订国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

　　本次抽样调查在我市抽取了920个调查小区，涉及3.6万户家庭约11万人。调查内容共34项，包括每名家庭成员的姓名、性别、年龄、受教育程度、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、住房情况、养老意愿等。设置的问题各有功用，对把握人口发展特点、解决民生问题等具有重要作用。

　　按照国家统一部署，我市人口抽样调查入户登记工作于11月1日正式启动，11月15日结束。其间，全市1200余名调查员走访千家万户开展调查，细致准确地进行信息登记上报。

　　调查登记期间，每名调查员都按照《中华人民共和国统计法》规定，对调查结果、特别是被调查户的情况保守秘密，不得向调查机构以外的任何单位和个人泄漏，违者将追究相关法律责任。所以，市民不用担心调查资料会被泄露。

　　为保证人口抽样调查数据的准确和真实，调查员将对调查数据进行核实，并对调查期限内有出生人口、死亡人口等的调查户进行重点核查，做到一个不漏、应查尽查。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 这些区域暖气不热原因查清！洛阳热力...
  • 洛阳市委召开市级党员领导干部会议
  • 供热第一天，这些“热问题”要注意
  • 男子捡到别人医保卡 盗走8000余元获刑
  • 洛阳首位“青年人才”享受到新政红利
  • 有纠纷女子假称“抓小偷” 谁知民警抓...
  • @洛阳人，大张超市500元购物卡（消费...
  • 104岁的李兰英：定量饮食坚持锻炼 精...
  • 大学生回洛迁户口遇难题 社区民警费周...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共1...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    枯枝一朵傲神都

    洛河初冬景色美

    沙漠驼队

    隋唐红叶美
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605