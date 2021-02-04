洛阳市人口抽样调查入户登记工作今日结束

记者从洛阳市统计局获悉，洛阳市2021年人口变动情况抽样调查入户登记工作今日结束。明日起，人口抽样调查工作将转入质量抽查、数据核查等阶段。

记者从洛阳市统计局获悉，洛阳市2021年人口变动情况抽样调查入户登记工作今日结束。明日起，人口抽样调查工作将转入质量抽查、数据核查等阶段。

市统计局相关负责人介绍，为真实准确把握我国人口发展变动情况，加强人口发展战略研究，国家统计局决定在2020年第七次全国人口普查的基础上，今年在全国范围内组织开展年度人口变动情况抽样调查，通过调查了解我国人口在数量、素质、结构、分布及居住信息等方面的变化情况，为科学制订国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

本次抽样调查在我市抽取了920个调查小区，涉及3.6万户家庭约11万人。调查内容共34项，包括每名家庭成员的姓名、性别、年龄、受教育程度、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、住房情况、养老意愿等。设置的问题各有功用，对把握人口发展特点、解决民生问题等具有重要作用。

按照国家统一部署，我市人口抽样调查入户登记工作于11月1日正式启动，11月15日结束。其间，全市1200余名调查员走访千家万户开展调查，细致准确地进行信息登记上报。

调查登记期间，每名调查员都按照《中华人民共和国统计法》规定，对调查结果、特别是被调查户的情况保守秘密，不得向调查机构以外的任何单位和个人泄漏，违者将追究相关法律责任。所以，市民不用担心调查资料会被泄露。

为保证人口抽样调查数据的准确和真实，调查员将对调查数据进行核实，并对调查期限内有出生人口、死亡人口等的调查户进行重点核查，做到一个不漏、应查尽查。(记者 戚帅华 文/图)