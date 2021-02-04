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网友反映暖气按流量收费太贵 洛阳热力公司答复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 16:45

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我家暖气是按流量收费的，去年我家暖气费超用部分已经达到预收部分的一半了，着实太贵了，为什么会超出那么多?是否可以转成按面积收费？

　　对此，市热力公司回复：根据国家下发《民用建筑供热计量管理办法》及《民用建筑节能条例》等规定，新建建筑和进行节能改造的既有建筑必须按照规定安装供热计量装置，实行按用热量收费的制度。室内的温度越高，说明散发到室内的热量越多，费用就越高，室内温度每提高1度，耗热量就会增加6%左右，热费就会增加5%左右，请您在供暖期间合理控制室温，节约热费。

>>点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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