这些区域暖气不热原因查清！洛阳热力公司表态恢复时间

15日，供热首日。上午，涧西区不少小区居民发现家中迟迟未升温，并未感到暖意，记者第一时间向有关热力企业采访相关情况。 15日，供热首日。上午，涧西区不少小区居民发现家中迟迟未升温，并未感到暖意，记者第一时间向有关热力企业采访相关情况。 洛阳热力有限公司相关部门负责人说，今年，城市区大唐电厂停备后，首次启用新安“引热入洛”长距离供热热源，但因管网系统所要求安全运行参数不一样，出现管道异常。“受影响区域主要是涧西西南区域，15日10时已维修处置完毕，目前管网正在升温安全运行中，按相关调整，中午12时前后陆续恢复正常。”该负责人说。 此外，对于九都路沿线、西工区部分小区暖气不热的问题，该负责人说，目前，偃师热源仍在提压升温，预计今晚21时许，九都路定鼎路以东沿线小区恢复正常。 受到影响的区域相关情况—— 一、九都路、凯旋路供热主管网沿线部分用户。因偃师引热入洛管线出现流量不足现象，目前，洛阳热力有限公司和热源企业正在排查设备故障、增加排气点、加快循环，预计12个小时内恢复正常运行。 二、周山大道以东、南昌路以西区域。由于大唐洛热院内主管线爆管，目前正在抢修，预计中午前后抢修完毕，24小时内恢复供热。 洛阳热力有限公司相关部门负责人说，尽管采暖期前进行了供热准备，但在热运行中仍然出现这些问题，说明供热前相关设施设备隐患排查仍有缺失，再次向受到影响的用户致以深深歉意。目前，各故障点都在加紧抢修，争取尽快恢复正常。公司也将严肃对待存在问题，杜绝此类事件再次发生(受影响时段的热费将按照我市供热法律法规处理)。(记者 王博东)