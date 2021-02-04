老城区阳光小区：处处尽显“中国风” 【视频】

58岁的王慧娟是洛阳市老城区阳光小区的老住户，虽然已在这个小区住了多年，但此前的王慧娟却一心想着要搬家。

58岁的王慧娟是洛阳市老城区阳光小区的老住户，虽然已在这个小区住了多年，但此前的王慧娟却一心想着要搬家。

“俺们这小院就三栋楼，不仅空间小，环境也乱，俺家掌柜坐轮椅下楼遛弯都没地儿转，咋能不想搬？”王慧娟说，她家在三楼，窗下就是车棚，所以以前总是门窗紧闭，而如今不一样了，经过老旧小区改造和社区“古风”特色升级，现在小区不仅功能分区科学合理，环境整洁明净，“没事儿就趴在窗口往外瞅，还能远远看到旁边楼栋上贴出的古诗词呢！”

现在还想搬家不？“不搬了，不搬了，以后和俺家掌柜就在这儿安心养老了。”王慧娟笑着摆手说道。

“孤矢重悬旧礼仪，郎君又产玉麟儿。便烦着眼从头看，的似徐卿二子奇。”“礼之于正国也，犹衡之于轻重也，绳墨之于曲直也。”……王慧娟口中的“古诗词”，其实是市委宣传部作为分包阳光小区的文明单位，在对小区“私人订制”的“古风”改造中，设立的一面礼仪诗词形象墙，在这面墙上不仅画有古风韵味的写意山水，还配有《孟子·离娄下》《礼记·曲礼上》等在内的礼仪主题诗词。

除了礼仪诗词形象墙外，小区所有单元楼均设有“邻里”文化牌，小区宣传栏里也换上了系列主题海报，处处尽显“中国风”。

“ ‘中国风’是我们为阳光小区量身定制的主题。”市委宣传部相关负责人介绍，他们之前了解到，阳光小区以中老年人居多，且基本都是老洛阳人，加之老城区人情氛围浓郁的城区底蕴，决定围绕“和谐邻里”这一主题，以中国古诗词的形式来展现中华礼仪之美，“洛阳是历史之城、文化之城，在创建文明城市、打造文明社区的过程中，我们也希望有越来越多的社区能够立足自身优势，以多样的方式弘扬中国传统文化。”（记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）