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考生注意！2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试延期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 11:07

　　昨日，河南省司法厅网站发布公告，通知原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行，考试时间另行通知。相关事项如下：

关于河南省延期举行2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试的通知

　　各位考生：

　　根据河南省当前疫情形势及防控要求，为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，经报省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室，并经司法部批准，河南省各考区原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行。主观题考试具体时间安排等事宜，将根据全省疫情防控形势另行通知。

　　请考生密切关注河南省司法厅官网和“河南司法行政在线”微信公众号有关考试信息，积极复习备考，按疫情防控要求做好个人防护。

　　河南省司法厅

　　2021年11月14日

　　河南省司法厅及各考区所在地省辖市司法局咨询电话及官方网址(接听电话时间为法定工作日上班时间)

　　河南省司法厅法律职业资格管理处：

　　电话：0371-65906767，65906996

　　官方网址：http://sft.henan.gov.cn/

　　郑州：

　　电话：0371-67651166

　　官方网址：http://zzsfj.zhengzhou.gov.cn

　　开封：

　　电话：0371-23888552

　　官方网址：http://sfj.kaifeng.gov.cn/

　　洛阳：

　　电话：0379-63334167

　　官方网址：http://sf.ly.gov.cn/

　　平顶山：

　　电话：0375-4890882

　　官方网址：http://sfj.pds.gov.cn/

　　安阳：

　　电话：0372-5969110

　　官方网址：http://sfj.anyang.gov.cn/

　　新乡：

　　电话：0373-2027277

　　官方网址：http://sfj.xinxiang.gov.cn/

　　南阳：

　　电话：0377-63196926

　　官方网址：http://sfj.nanyang.gov.cn/

　　信阳：

　　电话：0376-6810617

　　官方网址：http://sfj.xinyang.gov.cn/

　　驻马店：

　　电话：0396-2961600

　　(http://sfj.zhumadian.gov.cn/)

　　商丘：

　　电话：0370-3263159

　　官方网址：http://sfj.shangqiu.gov.cn/

　　许昌：

　　电话：0374-2628003

　　官方网址：http://sifaju.xuchang.gov.cn/

　　周口：

　　电话：0394-8206271

　　官方网址：http://sfj.zhoukou.gov.cn/

　　焦作：

　　电话：0391-3569882

　　官方网址：http://www.jzpfw.gov.cn/

　　漯河：

　　电话：0395-2957899

　　官方网址：http://sfxz.luohe.gov.cn

　　濮阳：

　　电话：0393-6681039

　　官方网址：http://sifa.puyang.gov.cn/

　　鹤壁：

　　电话：0392-3328022，3222291

　　官方网址：http://sfj.hebi.gov.cn/

　　三门峡：

　　电话：0398-2817108

　　官方网址：http://sfj.smx.gov.cn/

　　(来源：河南省司法厅网站)⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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