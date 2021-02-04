考生注意！2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试延期

昨日，河南省司法厅网站发布公告，通知原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行，考试时间另行通知。
昨日，河南省司法厅网站发布公告，通知原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行，考试时间另行通知。相关事项如下：
关于河南省延期举行2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试的通知
各位考生：
根据河南省当前疫情形势及防控要求，为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，经报省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室，并经司法部批准，河南省各考区原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行。主观题考试具体时间安排等事宜，将根据全省疫情防控形势另行通知。
请考生密切关注河南省司法厅官网和“河南司法行政在线”微信公众号有关考试信息，积极复习备考，按疫情防控要求做好个人防护。
河南省司法厅
2021年11月14日
河南省司法厅及各考区所在地省辖市司法局咨询电话及官方网址(接听电话时间为法定工作日上班时间)
河南省司法厅法律职业资格管理处：
电话：0371-65906767，65906996
官方网址：http://sft.henan.gov.cn/
郑州：
电话：0371-67651166
官方网址：http://zzsfj.zhengzhou.gov.cn
开封：
电话：0371-23888552
官方网址：http://sfj.kaifeng.gov.cn/
洛阳：
电话：0379-63334167
官方网址：http://sf.ly.gov.cn/
平顶山：
电话：0375-4890882
官方网址：http://sfj.pds.gov.cn/
安阳：
电话：0372-5969110
官方网址：http://sfj.anyang.gov.cn/
新乡：
电话：0373-2027277
官方网址：http://sfj.xinxiang.gov.cn/
南阳：
电话：0377-63196926
官方网址：http://sfj.nanyang.gov.cn/
信阳：
电话：0376-6810617
官方网址：http://sfj.xinyang.gov.cn/
驻马店：
电话：0396-2961600
(http://sfj.zhumadian.gov.cn/)
商丘：
电话：0370-3263159
官方网址：http://sfj.shangqiu.gov.cn/
许昌：
电话：0374-2628003
官方网址：http://sifaju.xuchang.gov.cn/
周口：
电话：0394-8206271
官方网址：http://sfj.zhoukou.gov.cn/
焦作：
电话：0391-3569882
官方网址：http://www.jzpfw.gov.cn/
漯河：
电话：0395-2957899
官方网址：http://sfxz.luohe.gov.cn
濮阳：
电话：0393-6681039
官方网址：http://sifa.puyang.gov.cn/
鹤壁：
电话：0392-3328022，3222291
官方网址：http://sfj.hebi.gov.cn/
三门峡：
电话：0398-2817108
官方网址：http://sfj.smx.gov.cn/
(来源：河南省司法厅网站)⑥