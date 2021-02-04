考生注意！2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试延期

昨日，河南省司法厅网站发布公告，通知原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行，考试时间另行通知。 昨日，河南省司法厅网站发布公告，通知原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行，考试时间另行通知。相关事项如下： 关于河南省延期举行2021年国家统一法律职业资格考试主观题考试的通知 各位考生： 根据河南省当前疫情形势及防控要求，为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，经报省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室，并经司法部批准，河南省各考区原定于2021年11月21日举行的国家统一法律职业资格考试主观题考试延期举行。主观题考试具体时间安排等事宜，将根据全省疫情防控形势另行通知。 请考生密切关注河南省司法厅官网和“河南司法行政在线”微信公众号有关考试信息，积极复习备考，按疫情防控要求做好个人防护。 河南省司法厅 2021年11月14日 河南省司法厅及各考区所在地省辖市司法局咨询电话及官方网址(接听电话时间为法定工作日上班时间) 河南省司法厅法律职业资格管理处： 电话：0371-65906767，65906996 官方网址：http://sft.henan.gov.cn/ 郑州： 电话：0371-67651166 官方网址：http://zzsfj.zhengzhou.gov.cn 开封： 电话：0371-23888552 官方网址：http://sfj.kaifeng.gov.cn/ 洛阳： 电话：0379-63334167 官方网址：http://sf.ly.gov.cn/ 平顶山： 电话：0375-4890882 官方网址：http://sfj.pds.gov.cn/ 安阳： 电话：0372-5969110 官方网址：http://sfj.anyang.gov.cn/ 新乡： 电话：0373-2027277 官方网址：http://sfj.xinxiang.gov.cn/ 南阳： 电话：0377-63196926 官方网址：http://sfj.nanyang.gov.cn/ 信阳： 电话：0376-6810617 官方网址：http://sfj.xinyang.gov.cn/ 驻马店： 电话：0396-2961600 (http://sfj.zhumadian.gov.cn/) 商丘： 电话：0370-3263159 官方网址：http://sfj.shangqiu.gov.cn/ 许昌： 电话：0374-2628003 官方网址：http://sifaju.xuchang.gov.cn/ 周口： 电话：0394-8206271 官方网址：http://sfj.zhoukou.gov.cn/ 焦作： 电话：0391-3569882 官方网址：http://www.jzpfw.gov.cn/ 漯河： 电话：0395-2957899 官方网址：http://sfxz.luohe.gov.cn 濮阳： 电话：0393-6681039 官方网址：http://sifa.puyang.gov.cn/ 鹤壁： 电话：0392-3328022，3222291 官方网址：http://sfj.hebi.gov.cn/ 三门峡： 电话：0398-2817108 官方网址：http://sfj.smx.gov.cn/ (来源：河南省司法厅网站)⑥