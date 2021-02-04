电影《让子弹飞》里有句经典台词，叫“站着把钱挣了”。想要站着挣钱，得有真本事。

电影《让子弹飞》里有句经典台词，叫“站着把钱挣了”。想要站着挣钱，得有真本事。

唐代的皇甫湜(shí)有没有真本事咱不知道，反正他自认为比白居易更强，不但挺着腰杆“站着挣钱”，跟白居易“抢生意”，还厚着脸皮漫天要价，搞得满洛阳城的人都惊掉了下巴。

《新唐书》《太平广记》里说，皇甫湜是个落魄文人，活了半辈子，没混出名堂，在唐代东都洛阳谋了个小差事，薪酬微薄，入不敷出，冬天“门无辙迹，庖突无烟”，穷得揭不开锅了。

当时，高官裴度有些同情皇甫湜，就聘其到府中做事。裴度信佛，重修洛阳福先寺，想请文坛大腕白居易写碑文。

皇甫湜听说裴老板要把赚钱的差事给白居易干，勃然大怒：“有我不用，偏去请白居易，太气人了！白居易写的东西哪里比得上我！”

“在场宾客无不惊栗”，这人是谁呀？竟敢吹嘘自己比白居易强！

裴度客气道：“听说您是大手笔，我本不敢麻烦您。既然您这么说，那就请吧！”

皇甫湜回家喝了点儿酒，乘着酒意写了一篇碑文，拿给裴度看。裴度才学不差，可他竟然看不懂！那文章故弄玄虚、晦涩深奥，裴大人琢磨半天，也搞不明白是什么意思。裴度是厚道人，没有退稿，派人给皇甫湜送了“千余缗”稿费。皇甫湜却嫌少，他叱责送信人：“老裴也太看不起我了吧？我的文章是看他面子才写的，必须按字算钱，一个字三匹绢，少给一个子儿都不行！”

裴度的手下听了气得不行：好家伙！您这是要凭一篇文章发家致富啊？！

裴度却不恼，呵呵一笑，如数付账。送绢的车辆络绎不绝，堵塞交通，满城人纷纷上街围观。

至于皇甫先生的文章到底写得咋样，不得而知，原作早已失传，好坏无从评论。反正，历史是真理的试金石：白居易的诗文传世千年妇孺皆知，皇甫湜的名字却知之者甚少。