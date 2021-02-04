洛阳首位“青年人才”享受到新政红利

递交材料、录入信息、签字确认……12日下午1点55分，在市民之家5楼的住房公积金窗口，高女士在一张表格上认真签下名字后开心地笑起来——喜提60万元贷款，在市区安家的梦想实现了。

高女士(右)在办理贷款

递交材料、录入信息、签字确认……12日下午1点55分，在市民之家5楼的住房公积金窗口，高女士在一张表格上认真签下名字后开心地笑起来——喜提60万元贷款，在市区安家的梦想实现了。她也成为自《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》正式实施以来，洛阳市首位受益者。

90后高女士在我市一高校工作，是2018年认定的“青年人才”，在市区买房安家是她的夙愿。今年年初，她看中一套104平方米的新房。当时，按照现行的住房公积金规定，她只能贷款15万元，想早点买下房子只能用商业贷款。

10月26日，高女士带着买房用的材料在银行面签时，看到了关于《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》的新闻，文章中“经我市认定的‘青年人才’，购房时公积金贷款额度不受缴存年限和缴存额限制，在不超过还款能力的前提下，最高贷款额度为60万元”的内容吸引了她。她随即到市民之家住房公积金窗口详细咨询，并得知新政于11月1日正式实施，她符合条件。11月12日，她来到市民之家5楼办理贷款，便有了开头的一幕。

“只需要核实证书和其他材料，在电脑上将主贷人身份改成‘青年人才’就行。”住房公积金窗口工作人员说，新政受益者办理贷款流程跟一般职工贷款差不多，只不过需要多带一本“青年人才”证书。

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记者从市住房公积金管理中心得知，新政目前实施顺利，该中心将根据情况适时推出更多惠民政策，助力我市建设青年友好型城市。

另外，关于《住房公积金助力青年友好型城市建设工作措施》的报道已于10月26日刊发在《洛阳日报》4版、《洛阳晚报》A05版，洛阳网、掌上洛阳也有相关报道，可详细了解。(记者 赵硕 文/图)