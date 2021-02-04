走近豫西地区“人造天河”陆浑灌区 上（城市档案 ）

近日，连续剧《红旗渠》在央视热播，林州人民自强不息、无私奉献的精神让人动容。
近日，连续剧《红旗渠》在央视热播，林州人民自强不息、无私奉献的精神让人动容。
近日，连续剧《红旗渠》在央视热播，林州人民自强不息、无私奉献的精神让人动容。在豫西地区，也有给沿线人民带来生命之水的“人造天河”——陆浑灌区，该工程穿山越岭，绵延近300公里，使嵩县、伊川、汝阳、汝州等地的百万亩旱地得以被灌溉，为百姓生产生活用水提供保障。近日，本报记者通过实地走访，带您了解陆浑灌区的建设故事。
“俺家门口就是总干渠！”近日，在伊川县酒后镇梁圪塔村，今年72岁的村民梁德意告诉记者，“搁以前，粮食年年不够吃。有了总干渠，每年一次春灌，收的粮食吃不完。”
陆浑灌区工程穿山越岭，绵延近300公里，宛如一条“银龙”。该工程于1970年开工，通水已近50年，为沿线旱地送去了水源，让百姓过上了好日子。
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