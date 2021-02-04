洛阳：凸显特色优势 形成文旅品牌矩阵

近日，为期一个月的“豫见金秋·惠游老家”活动圆满收官。据统计，10月10日至11月9日，龙门石窟景区共接待游客38.25万人次，比2019年同期增长74.4%，比2020年同期增长149.7%。

“唐妞”赏牡丹 （资料图片）

近日，为期一个月的“豫见金秋·惠游老家”活动圆满收官。据统计，10月10日至11月9日，龙门石窟景区共接待游客38.25万人次，比2019年同期增长74.4%，比2020年同期增长149.7%。

“被《龙门金刚》圈粉，刚好赶上免门票的活动，从西山石窟、东山石窟逛到白园，太震撼了，真的不虚此行。”前不久，河北游客韩岳萍与朋友游览龙门石窟后说，“洛阳是值得一去再去的城市。”

《龙门金刚》演出画面 （资料图片）

今年七夕，古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔并济，七夕浪漫穿越古今……伴随河南卫视《七夕奇妙游》如约“走红”，“C位”出镜的《龙门金刚》惊艳出圈。节目上线后，全网点击量50多亿次，人民日报、新华社、中国日报等数十家主流媒体纷纷转发，持续叫响龙门IP，吸引更多游客走进龙门石窟，感受洛阳厚重的历史文化魅力。

正如市第十二次党代会报告所指出的，品牌就是品质品位，就是吸引力竞争力。围绕促进文旅融合发展，我市将打好“盛世隋唐”牌、“黄河文化”牌、“伏牛山水”牌、“国花牡丹”牌、“工业遗产”牌，着力打造一批立得住、叫得响、传得开的知名品牌，形成具有核心竞争力的文旅品牌矩阵。

近日，记者在隋唐洛阳城遗址天街北延保护展示工程(四期)项目现场看到，项目初露芳容，已进入扫尾阶段。

“目前天街四期项目已大头落地，下一步，我们将继续做好天街向北延伸工作，为天街全线贯通、进一步展示隋唐时期洛阳城市中轴线打好基础。”洛阳文保集团天街项目相关负责人介绍，项目建成后，将成为集观光、研学、休闲旅游于一体的综合性项目，全面“活化”隋唐洛阳城中轴线，实现文物保护与旅游发展、城乡建设、民生改善深度融合，展现真实、立体、全面的定鼎门遗址片区，为洛阳打造国际文化旅游名城提供重要支撑。

打好“盛世隋唐”牌，是洛阳文旅品牌矩阵的重要内容。洛阳文保集团相关负责人介绍，按照“显中轴、划轮廓、握拳头、强辐射、带周边”的要求，洛阳文保集团明年谋划实施九洲池遗址保护展示工程(二期)、玄武门遗址保护展示工程、正平坊文旅综合体项目、永泰门遗址保护展示工程等隋唐洛阳城重点项目10个，加快推进隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，将隋唐历史文化与空间氛围融入城市，进一步提升城市文化底蕴。

“嵩县爱你——嵩县文旅短视频大赛”、“嵩县金秋银杏观赏季”、嵩县首届美食节暨万象杯“凤凰岭上看嵩县”摄影大赛……9月以来，嵩县推出以“醉美金秋嵩县爱你”为主题的八场盛宴，邀请全国游客畅游嵩县，感受嵩县人文、美景带来的心动与惊喜。

市党代会提出，要打好“伏牛山水”牌。据了解，围绕这一目标，嵩县将成立文旅融合专班，打造三条环线七条路，每条旅游道路连接产业富民重点村，每条廊道连接中心村，辐射带动自然村，三年内实现“三环叠翠”，构建路网相通、景景相连、业业相连，乡村旅游“百花齐放”新格局，打造嵩县版“富春山居图”。

当前，文旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。洛阳将充分发掘利用厚重的历史文化资源，以文塑旅、以旅彰文，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，打响文旅融合品牌，以文旅品牌矩阵助推国际文化旅游名城建设。（记者 李冰 邱明 通讯员 刘青）