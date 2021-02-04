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“双11”遇上疫情，我们的快件还安全吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:44
在洛阳邮政邮区中心快件集中放置区，工作人员不间断进行消杀

　　一年一度的“双11”网购高峰刚刚过去，市民网购的商品正陆续到洛。目前，疫情防控形势依然严峻，“双11”遇上疫情，快递物流行业如何应对？市民如何安全收货？近日，记者采访了我市多家快递企业和相关专业人士。

　　快递行业疫情传播风险不容忽视

　　自10月中旬以来，国内疫情多点散发，涉及北京、河北、内蒙古、黑龙江、四川、辽宁、江苏、江西、山东、河南、重庆、云南、甘肃、宁夏等地。多地还发现部分网购商品新冠病毒检测结果呈阳性。

　　市邮政管理局相关负责人介绍，为杜绝新冠病毒随快件传播的风险，国家邮政局此前曾印发《疫情防控期间邮政快递业生产操作规范建议(第七版)》，对加强和改进邮政行业疫情常态化防控工作提出了具体建议。

　　“我们要求各快递企业严格按照规定作业，并且不定期对相关企业进行检查督导。”该负责人说，他们密切关注疫情动态，一旦出现新的中高风险地区，立即通知快递企业将相关地区发往洛阳的快件单独消杀、暂停派送。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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