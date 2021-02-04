党的十九届六中全会精神在洛阳市广大党员干部群众中持续引发热烈反响

连日来，我市广大党员干部群众纷纷通过移动端等渠道认真学习中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。大家一致表示，要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，把学习成果转化为指导实践、推动工作的强大动力，以咬定青山不放松的执着奋力实现既定目标，以行百里者半九十的清醒不懈推进中华民族伟大复兴，在新时代“赶考之路”上书写洛阳篇章。

连日来，我市广大党员干部群众纷纷通过移动端等渠道认真学习中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。大家一致表示，要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，把学习成果转化为指导实践、推动工作的强大动力，以咬定青山不放松的执着奋力实现既定目标，以行百里者半九十的清醒不懈推进中华民族伟大复兴，在新时代“赶考之路”上书写洛阳篇章。

看了全会相关新闻报道后，“时代楷模”陈俊武院士激动不已。“生逢伟大时代，投身伟大事业，每一名中华儿女、每一名科技工作者都应该响应党中央‘勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想’的号召，把个人的理想融入国家发展伟业，顺应时代潮流，人生才有意义。”陈俊武说，作为一名科技老兵，自己仍将为国家科技发展不懈奋斗。

西工区委书记王进表示，全区上下将切实把思想和行动统一到全会精神上来，坚决响应党中央号召，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量加快、高水平推进西工区现代化建设进程，积极打造全市创新要素集聚区、服务业发展引领区、文旅融合示范区、宜居宜业中心城区、临空产业核心区及对外开放新高地，在“建强副中心、形成增长极”中彰显新担当、争当排头兵，以更加优异的成绩迎接党的二十大召开。

“全会全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，具有重要而深远的意义。”市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，全市商务系统将以高度的政治自觉抓好全会精神的学习宣传贯彻，以深入实施制度型开放战略为牵引，以打造“一带一路”双向开放新高地为工作着力点，强力实施“六大行动”，在高水平开放中积蓄城市发展之势、实现城市气质之变，为“建强副中心、形成增长极”，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献商务力量。

“全会总结历史、把握当下、展望未来，为我们实现第二个百年奋斗目标提供了基本遵循和重要指引。”老城区委组织部副部长余珊珊表示，作为基层组工干部，要更加坚定、更加自觉地践行初心使命，坚定不移把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，结合党史学习教育，用好党建阵地，引导广大党员干部埋头苦干、勇毅前行。

“从党的百年奋斗历程中汲取前进的动力，就要坚持人民至上，全心全意为人民谋福祉。”市人社局驻新安县青要山镇黄北岭村第一书记孙浩洋说，将发挥青年干部在乡村振兴中的建设者和生力军作用，深入挖掘黄北岭村的优势和特色，夯实乡村振兴的产业基础，为洛阳绘就乡村振兴新画卷贡献青春力量。(记者 孙小蕊)