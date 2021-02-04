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大学生回洛迁户口遇难题 社区民警费周折帮其落户

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:37

　　姑娘小赵大学毕业后回洛工作，因种种原因户口迁不回来，社区民警苏强及同事经过走访调查和查阅资料，帮小赵顺利落户。“小赵支援家乡建设，我们必须尽全力帮她解决困难。”昨日谈及此事，苏强说。

　　今年国庆节前夕，市公安局西工分局王城路派出所行署路社区警务室民警苏强接到小赵父亲的求助称，其女儿小赵在江西南昌上大学，今年毕业后回洛工作，迁户口遇到麻烦。苏强细问得知，小赵原本家在涧西区，上大学时户口迁到了学校。其间，因征迁家人搬到西工区居住。

　　“小赵的户口无法原路迁回涧西区。”苏强说，小赵的父母现居住的房子是当初单位建的，因历史原因未房改，没有房产编号，导致小赵无法落户。他与同事张梦娜、刘艺蕊了解完情况，对小赵未能落户的原因进行分析，并向户籍民警详细了解与落户相关的政策。

　　为帮助小赵尽快解决户口的问题，苏强等人入户走访、摸底采集小赵所住房屋的住户信息，多次联系房产归属单位。“房屋的分配名单、有关协议等原始信息查起来很难。”苏强说，因为距离现在近20年了，他们需要逐一核实。随后，他们将采集到的信息录入系统。

　　经过大量的基础工作，苏强和同事为小赵迁户口扫清障碍。本月初，小赵顺利拿到了崭新的户口簿。12日，小赵和家人带着一面锦旗和感谢信来到警务室，向苏强、张梦娜和刘艺蕊表示感谢。（记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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