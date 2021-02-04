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退役老兵献爱心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:36

　　日前，市退役军人志愿者协会向嵩县白河镇捐赠了价值4万余元的爱心物资，为白河镇受灾群众平安过冬提供保障。

　　前段时间嵩县境内普降大到暴雨，该县部分群众遭受洪涝灾害，农作物、房屋、基础设施等受损。市退役军人志愿者协会得知这一情况后，迅速组织我市部分退役军人志愿者和社会爱心人士，紧急筹集棉被、衣服、灯具等物资，帮助受灾群众快速有序恢复生产生活。（记者 申利超 通讯员 李明豫 摄）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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