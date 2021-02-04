供热第一天，这些“热问题”要注意

供热第一天，您家的室温怎么样？供热期间需要注意什么问题？记者整理了几个注意事项，来了解一下吧。

供热第一天，您家的室温怎么样？供热期间需要注意什么问题？记者整理了几个注意事项，来了解一下吧。

供热期间，市民需要注意什么？

供热前，各供热企业会对部分小区进行低温试运行，这与此前的冷运行有区别，可能检测出不同的问题，所以市民应留意家中供热设施的运行情况，若发现“跑冒滴漏”等问题，应及时致电直管的供热企业或转供的物业公司，及早解决问题。

供热期间不能私自放暖气片里的水，因为放循环水会导致系统缺水，空气进入系统形成气阻，影响整个供热系统的平衡和供热效果。暖气片里的水是加有化学药剂的软化水，含酸、碱等腐蚀性物质，如果将这种软化水用于生活，会危害身体。暖气片里的水中还加入了一定量的臭味剂，擅自放水会影响室内空气质量。

多个房间冷热不均，如何调节？

总的原则是“近低远高”，可将离入户口较近的餐厅、客厅的供热设施的阀门调小，将离入户口较远的卧室和卫生间的供热设施的阀门调大。当然，也可以直接把较热的房间温度调低，把较凉的房间温度调高。

如果家中只是个别组暖气片不够热，如为串联系统，可对此组暖气片进行排气；如为并联系统，除排气外，可将其他组暖气片阀门适当调小。如果是地暖系统，应根据供热效果，隔几年在停热期间进行清洗。