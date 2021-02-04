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徐衣显出席洛阳市乡村振兴培训班（第二期）结业仪式并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:33

徐衣显在洛阳市乡村振兴培训班（第二期）结业仪式上强调
提高推动乡村振兴能力水平
推动五大抓手落实落细落地
杨骁作开班动员

　　13日至14日，洛阳市乡村振兴培训班(第二期)在栾川伏牛山乡村振兴人才教育中心举办。市委副书记、代市长徐衣显出席结业仪式并讲话，强调要把握核心关键、避免不良倾向、聚焦重大抓手、强化工作保障，确保乡村振兴各项工作高效推进。

　　徐衣显指出，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，也是洛阳破解城乡二元结构矛盾、实现高质量发展的重要路径。大家要把学习收获带回工作岗位，转化为好思路、好措施、好成效。

　　徐衣显强调，一要牢牢把握核心关键。把坚持党的领导、巩固拓展脱贫攻坚成果、坚持创新引领、用好市场化方式、发展壮大集体经济、加强基层党建作为关键，坚决守住不发生规模性返贫底线，结合资源禀赋探索最适宜的发展项目，确保乡村振兴高效推进。二要坚决避免不良倾向。坚持科学推进、避免急于求成的“理想化”倾向，坚持分类施策、避免齐头并进的“平均化”倾向，坚持特色主导、避免照抄照搬的“同质化”倾向，坚持协调发力、避免忽视市场的“行政化”倾向，坚持突出主体、避免农民缺位的“边缘化”倾向，坚持杜绝形式主义，不搞“形象工程”，守好耕地保护红线，坚持农民主体地位，激发内生动力。三要聚焦聚力重点抓手。夯实“三清两建”这个乡村治理的重要基石，畅通“乡贤返乡创业”这个产业发展的有效路径，把握“乡村运营”这个乡村建设的关键所在，抓紧“集镇建设”这个城乡融合重要纽带，用好“三变”改革这个激发乡村发展活力的重要法宝，汇聚形成推动乡村振兴的强大合力。四要持续强化工作保障。把政策保障、机制保障、能力保障、作风保障作为重中之重，由“闯着干”向“创着干”转变，增强专业能力，完善奖惩机制，实行“穿透式”工作法，推动乡村全面振兴。

　　市委副书记、政法委书记杨骁作开班动员，市委常委、秘书长王军参加培训班活动。(洛报融媒记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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