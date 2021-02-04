杨彦峰：一腔热血铸警魂

杨彦峰是市公安局西工分局洛北派出所副所长。今年10月10日12时许，杨彦峰在增援抓捕嫌犯的战友时，途中遭遇交通事故身受重伤，送医后抢救无效，因公牺牲。

“发个定位，我马上过去……”并肩作战多年的战友没想到，这竟成了杨彦峰与他们的最后一次对话。

“妈，吃饭就不用等我了。”这句给父母的话，竟成了杨彦峰生命中的最后一句话。

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杨彦峰是市公安局西工分局洛北派出所副所长。今年10月10日12时许，杨彦峰在增援抓捕嫌犯的战友时，途中遭遇交通事故身受重伤，送医后抢救无效，因公牺牲。

44岁，正是人生最壮美的时刻，杨彦峰的生命却永远定格在这里。

“遇到危险，他总是冲在最前面”“时刻把群众的事儿放在心上”“留给家人的，是儿子心心念念却未能如愿拍摄全家福的遗憾”……连日来，杨彦峰生前跟同事、服务管理对象、辖区群众发生的一个个故事诠释着人民警察的“坚守忠诚、无悔为民”。

牺牲在增援途中 公安部发来唁电

杨彦峰牺牲时的场面，同事们回忆起来无比心痛。

10月9日晚上，刚刚结束24小时值班的杨彦峰借周末回伊川老家看望年迈的父母。

看到好长时间没回过家的儿子，两位老人激动得第二天一早，像过年一样买菜包饺子。

“一个涉嫌故意伤害案件的嫌犯在你们县一个小区出现，现已安排人手蹲点守候，你经验丰富，过去增援一下……”中午12时，饺子刚下锅，洛北派出所所长孙阳打来电话。

“发个定位，我马上过去，顺便给大家带点饭，有啥事到现场再说。”还没等孙阳把话说完，杨彦峰就动身准备外出。

“妈，吃饭就不用等我了。”就这样，杨彦峰顾不上吃一口父母刚端上桌的饺子，便匆匆出门，在家门口给同事买了些烧饼和熟食，直奔抓捕地点。

增援途中，杨彦峰不幸与一辆汽车发生交通事故，经过抢救不治身亡，因公牺牲，年仅44岁。

那句“妈，吃饭就不用等我了”成了杨彦峰留给家人的最后一句话。父母再也等不回儿子，妻子再也盼不回丈夫，两个未成年的孩子再也寻不回爸爸……

杨彦峰牺牲后，公安部政治部、省公安厅政治部专门发来唁电，对杨彦峰因公牺牲表示哀悼，对其家属表示慰问。

一心为公“不图别的，就图个心里踏实”

“我现在感觉彦峰还在身边，还没有走远。”近日，在洛北派出所采访时，西工分局治安管理大队二中队中队长秦胜利仍不肯接受杨彦峰牺牲的事实。

秦胜利与杨彦峰共事8年，俩人一起负责辖区的消防、场所、特种行业、危爆物品及枪支管理等工作。

“我和彦峰都是从部队转业进入公安系统的，我从他身上看到了一名共产党员一心为公的担当和付出。”秦胜利说，杨彦峰一有时间就钻研业务，学习相关法律法规，然后带着问题和解决方法到辖区的单位、场所、商户开展检查工作，及时排查安全隐患，扫除管理盲区。

“咱们负责的工作琐碎且责任重大，汗水是咱们这块‘责任田’最好的养料。”杨彦峰常用这句话与同事们共勉。他说，安全工作没有万一，必须做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤，把业务学精，多深入群众，靠脚步丈量，才能把工作做好，杜绝各类事故。

4家大型城市综合体、16家娱乐场所、17家网吧、34家大型宾馆酒店……对辖区的各类场所，杨彦峰了如指掌。

由于工作的特殊性，很多时候，杨彦峰的工作都是在中午、晚上甚至是深夜进行的。

“越是重大节庆，我们工作越忙。这么多年，彦峰的除夕都是在场所消防安全检查中度过的。”秦胜利说，杨彦峰用严谨务实、锲而不舍的工作作风，为辖区群众生命财产安全筑起了一道坚实的消防安全屏障。

今年1月，杨彦峰被任命为派出所副所长，主要负责基础工作和场所管理，同时还担负日常值班接处警和案件办理任务，经常忙得连轴转，甚至几天回不了家。

有朋友跟他开玩笑说：“你一个副所长，有必要那么卖力吗？”他说：“工作摆在那儿，总得有人干，不图别的，就图个心里踏实。”

业务精湛 以创新提升为民办事效率

“有问题，找杨哥。”在西工分局，大家都知道，凡是涉及消防安全的工作，拿不准的直接去问杨彦峰就可以了。

“我刚参加工作时，很多消防方面的法律法规都不是很熟悉，在安全检查时，时常遇到法律适用问题。”同事王兆贝说，每次找杨彦峰咨询时，他不光会深入浅出地讲解，还能很快从法律法规中找到出处。

正是源自对业务的熟悉，杨彦峰总能在工作中有所创新，很多创新举措如今已在全市公安机关推广。

“杨副所长负责的工作涉及10多个行业，每一类的单位在开业前都要按规定到公安机关进行备案。”西工分局警务保障室民警杨艳青说，因为单位种类比较多，档案也比较繁杂，例如特种行业、宾馆等在开业前要取得特种行业许可证，之前办理相关证照需要的备案材料有30多页，里边有一些专业术语，甚至民警也很难理解。

群众来办理业务，填写表格时，有时会产生疑惑。有时一本备案材料，可能要跑3到5次才能完善。

杨彦峰结合工作实际，和同事们一起学习梳理备案要求，一项一项审，一项一项看，在符合法律的基础上，尽量免去一些无用项目，最大限度让表述通俗化，让群众一看就能了解需要提供哪些材料。最终，经过精简，备案材料被缩减至六七页。

“备案材料精简后，方便了办事群众，大部分一次就能把材料提交齐全。”杨艳青说，另外，民警的审核效率也有很大提升，缩短了群众拿证时间。