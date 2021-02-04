洛阳热心企业和市民助力公益救援

13日7时许，洛河七一路段的冬泳训练场地，两家企业负责人和1名热心市民向洛阳神龙水上义务搜救队捐献3万元救援物资。
13日7时许，洛河七一路段的冬泳训练场地，两家企业负责人和1名热心市民向洛阳神龙水上义务搜救队捐献3万元救援物资。
13日7时许，洛河七一路段的冬泳训练场地，两家企业负责人和1名热心市民向洛阳神龙水上义务搜救队捐献3万元救援物资。
“神龙水上义务搜救队不管是去外地救灾，还是保护洛阳的水域安全，他们一直冲在前面，我们希望以微薄之力助力公益救援。”洛阳军安大酒店相关负责人说。
该队总教练任忠信说：“我们有一技之长，救人理所应当，有热心市民和企业的助力，我们会加倍努力，为洛阳水域安全保驾护航。”（记者 王博东 摄影报道）
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