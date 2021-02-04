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有纠纷女子假称“抓小偷” 谁知民警抓了个真小偷

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:37

　　“抓小偷了！”男子郭某与女子梁某有经济纠纷，双方约定见面，郭某见梁某的哥哥也来了，撒腿就跑，梁某边追边喊。民警得知是场误会，对双方进行调解，不料“剧情”出现反转，郭某带的手机是偷的……

　　新安县公安局新城派出所民警张童灵说，7日15时许，巡警大队同事移交过来两男一女，即郭某、梁某及其哥哥。张童灵询问得知，郭某与梁某有经济纠纷，当日下午，俩人约定在县城体育场见面，梁某的哥哥也跟着过来，郭某担心挨揍，撒腿就跑。“抓小偷了！”梁某边追边喊。在附近巡逻的民警闻声而至，将人控制并移交过来。

　　得知是一场误会，张童灵对当事双方进行批评教育，并就双方的诉求做起调解，双方最终达成协议。就在郭某拿着手机准备离开时，梁某随口说了一句“这不是你的手机吧，你的手机那么破”，郭某未做解释，赶紧把手机装进兜里，这一异常举动引起了民警注意。

　　民警询问手机的来源，郭某称手机是孟津区的伙计顶账给他的。不过，民警查看手机上的照片、通讯录、支付宝等信息发现，机主很可能是一位老太太。在民警的多次盘问下，郭某承认手机是其在超市从一老太太口袋里偷的，他准备将支付宝里的钱转出来消费。民警辗转联系到受害人夏老太太，对方还以为手机不慎丢失了。目前，郭某已被刑事拘留。（记者 魏巍 通讯员 孟浩）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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