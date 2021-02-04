男子捡到别人医保卡 盗走8000余元获刑

日前，记者又从栾川警方处了解到，一男子未修改医保卡初始密码，卡被人捡走后试出了密码，盗取8000余元。目前，盗取钱的犯罪嫌疑人已落网。

日前，记者又从栾川警方处了解到，一男子未修改医保卡初始密码，卡被人捡走后试出了密码，盗取8000余元。目前，盗取钱的犯罪嫌疑人已落网。

此事得从10月5日说起。当日下午，栾川县的李先生拨打110报警称，其社保卡里的钱被盗取，栾川县公安局城关派出所副所长王文龙受理了此案。王文龙询问得知，李先生50多岁，因病住院，被盗社保卡里的8000余元是看病钱。当日中午，李先生外出吃饭，不知社保卡何时丢失，下午收到银行的短信提醒，才知道钱被取走。

“李先生的取款密码是初始密码。”王文龙说，他们调取监控发现，钱在县城君山路附近某银行自助取款机上被人取走。取款人为一名中年男子，他戴着口罩和帽子，看不清其面部特征。不过，该男子骑着一辆红色电动车离开。

王云龙等人沿线追踪，追到附近一个村庄，线索因监控缺失中断。他们带着监控截图走访群众，有人说电动车像是村民张某的。后经比对核实，盗取钱财的正是张某，其有盗窃前科。不过张某没在家，已外出打工。

11月6日，王云龙等人查出张某在江西赣州落脚，于是赶赴当地，将张某押解回来。张某交代，他在饭馆捡到李先生的社保卡，拿着卡到自助取款机上尝试取款，第一次输入的密码是卡号后六位，第二次尝试输入初始密码，结果成功了，他将钱取出后到外地打工避风头。日前，张某将盗取的8000余元退还，他已被刑事拘留。

民警提醒，尽量不要使用初始密码或生日日期等做银行卡密码，避免被有所企图的人轻易试出，造成财产损失。(记者 魏巍 通讯员 陈喜民)